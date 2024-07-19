Синий экран в терминале: пассажиры во время сбоя аэропортов в мире

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В терминалах в аэропортах по всему миру случились задержки из-за сбоя работы облачной платформы Microsoft Azure. Пассажиры не могли зарегистрироваться на рейсы — посадочные талоны им выписывали от руки. Глобальный технический сбой вызван взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows, пояснили РБК эксперты.