Синий экран в терминале: пассажиры во время сбоя аэропортов в мире
В терминалах в аэропортах по всему миру случились задержки из-за сбоя работы облачной платформы Microsoft Azure. Пассажиры не могли зарегистрироваться на рейсы — посадочные талоны им выписывали от руки. Глобальный технический сбой вызван взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows, пояснили РБК эксперты.
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