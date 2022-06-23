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Бизнес ,  
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Polymetal предупредил об увеличении запаса слитков серебра на складах

Крупнейший производитель серебра увеличил запасы на складах из-за западных санкций
Крупнейший в России производитель серебра Polymetal предупредил об увеличении числа серебряных слитков на своих складах. Компания не может их поставлять на основной рынок — в Европу — из-за западных санкций
«Полиметалл» POLY ₽463,1 +1,33% Купить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по размеру производитель золота, предупредил об увеличении числа серебряных слитков на складах. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

«Polymetal продолжает накапливать запасы серебряных слитков в виду отсутствия надежных каналов экспорта и возможностей сбыта на внутреннем рынке», — указано в сообщении. По ее оценкам, в 2022 году доля серебряных слитков в структуре реализации составит менее 5%.

Но физические объемы накопленного металла не раскрываются из соображений безопасности, пояснил РБК представитель компании.

Сейчас Polymetal, крупнейшими акционерами которого являются Александр Несис с партнерами (через группу ИСТ владеют 23,9% акций), ведет переговоры о поставках с международными коммерческими и промышленными структурами.

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Фото:Kiyoshi Ota / Bloomberg

Почему Polymetal не может продавать серебро

Polymetal продолжает накапливать запасы серебряных слитков из-за отсутствия надежных каналов экспорта и возможностей сбыта на внутреннем рынке, говорится в сообщении компании. Ранее компания в основном продавала серебро в слитках в Европу, что стало невозможным из-за западных санкций, пояснил представитель компании.

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Из европейских стран серебро из России в 2021 году закупали Великобритания и Швейцария, следует из данных Федеральной таможенной службы. Великобритания в этот период импортировала 263,07 т серебра, Швейцария — 102,42 т.

Евросоюз в ответ на специальную военную операцию России на Украине ввел запрет на импорт российского серебра в начале апреля. Вслед за ней импорт этого драгогоценного металла запретила Великобритания. О запрете на импорт российского серебра в Швейцарии не сообщалось.

Polymetal в 2021 году произвел 20,4 млн тройских унций серебра (634,51 т), продал — 17,5 млн тройских унций (544,31 т).

Авторы
Теги
Надежда Синцова
Polymetal серебро санкции

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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