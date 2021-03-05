Регулятор в Британии начал антимонопольное расследование против Apple

Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании начало антимонопольное расследование против Apple. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Регулятор считает, что запрет на использование сторонних платежных систем в приложениях для App Store может ограничивать конкуренцию.

Глава CMA Андреа Косчелли отметила, что некоторым компаниям был причинен реальный ущерб. «Жалобы на то, что Apple использует свое положение на рынке для установления несправедливых условий или может ограничивать конкуренцию и выбор, что может привести к потерям клиентов при покупке и использовании приложений, требуют тщательного изучения», — отметила Косчелли.

В свою очередь, компания Apple заявила, что ее условия являются «справедливыми и равными». В компании добавили, что готовы работать совместно с CMA.