«Коммерсантъ» узнал об идее ЦБ сократить реестр малого и среднего бизнеса

Банк России считает неоправданным предоставление льготного кредитования широкому кругу компаний и предлагает ввести ограничения по размеру активов и долга для малого и среднего бизнеса, пишет издание

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Центральный банк России подготовил предложения по изменению подхода отнесения компаний к малому и среднему бизнесу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию регулятора.

«Для малых и микропредприятий требуются более консервативные ограничения по размеру активов и долга», — отметили в презентации. Так, ЦБ предлагает убрать из реестра компании с активами и кредитной нагрузкой более 8 млрд руб.

Общий объем кредитов с господдержкой для малого и среднего бизнеса предлагается также ограничить 2 млрд руб.

Помимо этого Банк России предлагает исключить из реестра малого и среднего предпринимательства (МСП) компании, аффилированные с крупным бизнесом и банками, уменьшив допустимую долю владения с 49 до 20%, и финансовых посредников, а также отказать в господдержке микрофинансовым организациям.

В ЦБ и Минэкономики на запросы газеты не ответили.

По данным Банка России, только у 6% предприятий малого и среднего бизнеса имеются кредиты, тогда как около 25% задолженности (1,6 трлн руб.) наблюдается у компаний, которые трудно отнести к этой категории: они аффилированы с крупными банками или компаниями и имеют кредиты более чем на 50 млрд руб.

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Управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко рассказал газете, что в данный момент компании, которые по формальным признакам можно отнести к категории малого и среднего бизнеса, могут получать многомиллиардные кредиты, что «противоречит самой идее малого бизнеса». В связи с этим критерии необходимо менять, чтобы льготами для небольших компаний не пользовались крупные, отметил эксперт.

Тем не менее вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков указал, что на более чем 1 тыс. заемщиков, которых Банк России планирует исключить из реестра МСП, приходится около 2 трлн руб. кредитов. «Исходя из размера последних, это в подавляющем большинстве заемщики системно значимых кредитных организаций (СЗКО)», — подчеркнул он.

По мнению Войлукова, исключение компаний из реестра ударит в первую очередь по старым кредитам.

Предложенные Банком России изменения могут также серьезно отразиться на небольших банках, микрофинансовых организациях и других посредниках — они лишатся льготы по уменьшенным размерам страховых взносов, что увеличит административную нагрузку до неподъемной, полагает вице-президент АБР.

В марте Центральный банк России сообщил о планах ввести льготные программы кредитования для малого и среднего бизнеса, а именно «отвязать» ставки по кредитам от ключевой ставки и установить их фиксированные значения.

Так, пресс-служба регулятора отмечала, что ЦБ увеличит размер кредитов, которые банки могут выдать МСП на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности, с 10 млн до 50 млн руб.