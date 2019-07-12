Медведев заявил о возвращении к типовому проектированию в строительстве

Медведев заявил о возвращении к типовому проектированию в строительстве

Возрождение института типового проектирования должно помочь быстрее и дешевле строить объекты инфраструктуры и жилые дома, отметил Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

В России идет подготовка законодательной базы для возрождения института типового проектирования, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Мы готовимся возродить, по сути по всей стране и на всех направлениях, институт типового проектирования», — сказал глава правительства на совещании, посвященном национальным проектам.

По его словам, в Градостроительный кодекс недавно были внесены изменения, которые «в существенной степени избавляют застройщиков от проведения неоправданных повторных экспертиз проектной документации».

Следующий этап — подготовка соответствующих подзаконных актов, которые позволят этим изменениям заработать на практике и ускорить темпы строительства, отметил премьер-министр.