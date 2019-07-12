Медведев заявил о возвращении к типовому проектированию в строительстве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,16 +0,35 EUR Бирж. 71,05 +0,37 Brent 66,73 -0,42% USD Нал. 63,68 62,57 EUR Нал. 71,63 70,53 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1247 -0,0004 BTC/USD Бирж. 11 658,00 +314,00 IMOEX 2 782,65 -0,25% RTSI 1 387,73 -0,80% DJIA 27 230,47 +0,53% Nasdaq 8 210,52 +0,18%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $44 (+17,99%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,1%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Colgate-Palmolive $75 (+1,32%) прогноз Stifel к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Twitter $44 (+17,99%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,1%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Colgate-Palmolive $75 (+1,32%) прогноз Stifel к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12:14
Шварценеггер ответил Трампу на заявление о его смерти Общество, 17:47 Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани Бизнес, 17:46 Медведев заявил о возвращении к типовому проектированию в строительстве Экономика, 17:36 ЦБ зафиксировал снижение норматива достаточности капитала в «Восточном» Финансы, 17:30 В Государственной фискальной службе Украины начались обыски Общество, 17:29 Bloomberg описал сценарий с «расширенным премьерством» Путина с 2024 года Политика, 17:28 Как создать яркий и динамичный интерьер для современной квартиры РБК и Экспострой на Нахимовском, 17:25 Росгвардия попросила передать ей охрану посевов опийного мака Общество, 17:23 Суд постановил продать акции медиахолдинга «Эксперт» по рыночной цене Технологии и медиа, 17:20 «Барселона» подписала контракт с Гризманном и оценила его дороже Месси Спорт, 17:09 Три самолета-разведчика пролетели у границ Калининградской области Политика, 17:08 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 16:56 На шаг впереди: как обезопасить себя при уголовном преследовании Pro, 16:55 Суд арестовал подозреваемого по делу о взятке замглавы Пенсионного фонда Общество, 16:39
Экономика ,  
0 
Медведев заявил о возвращении к типовому проектированию в строительстве
Возрождение института типового проектирования должно помочь быстрее и дешевле строить объекты инфраструктуры и жилые дома, отметил Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

В России идет подготовка законодательной базы для возрождения института типового проектирования, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Мы готовимся возродить, по сути по всей стране и на всех направлениях, институт типового проектирования», — сказал глава правительства на совещании, посвященном национальным проектам.

По его словам, в Градостроительный кодекс недавно были внесены изменения, которые «в существенной степени избавляют застройщиков от проведения неоправданных повторных экспертиз проектной документации».

Следующий этап — подготовка соответствующих подзаконных актов, которые позволят этим изменениям заработать на практике и ускорить темпы строительства, отметил премьер-министр.

Фотогалерея 
«Собянинки»: как будут выглядеть квартиры переселенцев из хрущевок

Сейчас в России существует реестр экономически эффективной проектной документации, который ведет Минстрой. В реестре более 1 тыс. типовых проектов школ, детских домов, объектов здравоохранения, культуры, административных зданий и др., говорится на сайте Минстроя.

Благодаря таким проектам строить можно дешевле и быстрее. Однако, как пояснил на совещании с премьер-министром глава Минстроя Владимир Якушев, типовые проекты приходится долго адаптировать к условиям региона, где его будут строить: например, типовая школа, которую будут возводить в Якутии, потребует дополнительных средств и времени на проектирование.

Общество
Путин дал поручения по нацпроекту «Жилье и городская среда»

По его словам, ведомство готово взять на себя создание библиотеки повторных проектов с учетом региональных особенностей на основании одного из ведомственных учреждений Минстроя. Такая библиотека позволит не только копировать типовый проект, но и его вариации в зависимости от региона и требований к объекту.

«Мы сделали расчеты и заявились на следующий бюджетный цикл для того, чтобы нам были выделены деньги — деньги небольшие: на три года нам необходимо по 300 млн руб.», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Национальный проект «Жилье и городская среда» ставит целью к 2024 году нарастить ежегодный объем жилищного строительства до 120 млн кв. м. Его реализация также предполагают сохранение и ускорение темпов роста ипотечного кредитования.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Строительство, нацпроекты, Дмитрий Медведев
Материалы по теме
Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта
Бизнес
ПИК построит жилье на бывшей территории майонезного завода в Москве
Бизнес
Москва обогнала Милан и Лос-Анджелес по скорости роста цен на жилье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter