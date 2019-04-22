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Совфед одобрил закон о крабовых аукционах

Совет Федерации одобрил закон о введении квот на добычу крабов в инвестиционных целях. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Изменения вносятся в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Общий улов крабов, распределяемый по квотам добычи в инвестиционных целях, должен составлять 50% от квот промышленного рыболовства. Квоты будут распределяться через электронные аукционы. Договоры будут действовать в течение 15 лет.

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По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, реализация данной инициативы приведет к развитию конкуренции и откроет «закрытый сектор экономики». По его данным, промыслом краба в настоящее время занимаются 90 компаний, однако 73% рынка контролируются девятью группами компаний.

Документ по поручению правительства был подготовлен Минсельхозом. По оценке ведомства, в 2019–2020 годах федеральный бюджет может получить от крабовых аукционов до 82 млрд руб., то есть примерно 2 млн руб. за тонну краба.

В марте Минэкономразвития подготовило отрицательное заключение на законопроект, однако затем он был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и правительством.

Теги: краб, Аукцион, Совет Федерации
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