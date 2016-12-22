Топ-менеджер Utair спрогнозировал сокращение числа авиакомпаний в России

Авиаотрасль России ждет консолидация, останется «несколько игроков», заявил топ-менеджер Utair Павел Пермяков. С конца 2015 года полеты прекратили три крупных перевозчика, сейчас работает 35 авиакомпаний с регулярным расписанием

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российская авиационная отрасль будет консолидироваться до тех пор, пока на рынке не останется несколько игроков, прогнозирует глава пассажирского подразделения авиакомпании Utair Павел Пермяков.

«Авиационная отрасль традиционно имеет ярко выраженные эффекты от экономии, крупные компании всегда более эффективны, чем мелкие, поэтому отрасль будет консолидироваться до тех пор, пока на рынке не останутся несколько равнозначных игроков», — сказал топ-менеджер в разговоре РБК.

Utair является пятой по размеру авиакомпанией России. За январь—май она перевезла 2,87 млн пассажиров (+11% к аналогичному периоду прошлого года), по данным Росавиации. По итогам пяти месяцев 2017 года на долю пяти крупнейших авиакомпаний России приходится 26,5 млн перевезенных пассажиров или 2/3 от общего объема, приходящегося на 35 компаний.

Пермяков отмечает, что консолидация — это «здоровая ситуация»: крупные компании всегда более эффективны, чем мелкие.

По его мнению, не стоит ожидать появления на рынке новых игроков. «Авиакомпании «Азимут» и «Победа» — это скорее исключение из правила, причем у каждого исключения есть своя специфика», — говорит Пермяков. «Победа», которая начала полеты в конце 2014 года, — это часть группы «Аэрофлот», а «Азимут», запущенный в 2017 году, — частный проект с госучастием, который стал возможен благодаря государственной поддержке самолета SSJ-100, поясняет Пермяков.

Представители других компаний, входящих в топ-5 крупнейших авиакомпаний России, — «Аэрофлота» (помимо «Победы» в группу также входит «Россия»), «Уральских авиалиний» и S7 — отказались от комментариев или пока не ответили на запросы РБК.

За последние два с половиной года с рынка ушли несколько перевозчиков. Осенью 2015 года прекратила полеты «Трансаэро». Спустя год ушла с рынка «ВИМ-Авиа». В начале 2018 года на грани закрытия оказался Azur Air, а с 30 мая был аннулирован сертификат эксплуатанта у «Саратовских авиалиний». Все эти компании выполняли регулярные рейсы.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что рынок уже сложился, есть группа «Аэрофлот», группа S7, Utair и «Уральские авиалинии». «Сейчас консолидация рынка уже в такой стадии, когда решительных изменений и передела рынка ожидать не приходится», — отмечает он. С другой стороны, он отмечает, что могут создаться альянсы, как Red Wings и «Нордавиа».