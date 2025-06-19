Дивиденды ВТБ направят на реконструкцию «Северной верфи»

Объединенная судостроительная корпорация направит средства, которые получит в результате выплаты дивидендов банка ВТБ, на реконструкцию «Северной верфи». Еще часть средств будет направлена на обслуживание кредитов корпорации

Северная верфь, Санкт-Петербург (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Средства, которые будут направлены банком ВТБ из дивидендов на Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК, находится во временном управлении банка) частично пойдут на реконструкцию петербургской Северной верфи, сказал предправления банка Андрей Костин журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025.

Остальная часть будет направлена на погашение кредитов, которые корпорация обслуживает по рыночным ставкам. Он отметил, что детальные предложения по направлениям финансирования будут подготовлены руководством ОСК.

Президент Владимир Путин поручил направить доходы государства от дивидендов ВТБ за 2024 год на финансирование работы ОСК, соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в июне. О первой с 2021 года выплате дивидендов ВТБ заявил в апреле, государство (следовательно, и ОСК) получит 223,2 млрд руб. из общего объема дивидендов в 275,75 млрд руб.

В четверг, 19 июня, на ПМЭФ ВТБ подписал соглашение с правительством Санкт-Петербурга, которое предполагает реконструкцию, а по факту строительство нового судостроительного завода на базе петербургской «Северной верфи». Банк оценил проект в 300 млрд руб. работы начнутся в 2026 году, а завершатся в 2030 году.