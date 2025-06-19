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Шувалов назвал неизбежной перестройку Нового Арбата

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ПМЭФ-2025
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Новости Москвы
«ВЭБ.РФ» может помочь запустить большую архитектурную школу и подготовку мысли к тому, что общество примет новую архитектурную форму для Нового Арбата, который рано или поздно придется перестраивать, заявил Игорь Шувалов

Шувалов назвал неизбежной перестройку Нового Арбата
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Рано или поздно архитектурный комплекс Нового Арбата в Москве придется перестраивать, так как в нынешнем виде его просто невозможно будет поддерживать, и к этому моменту надо готовиться. Об этом заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), председатель Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

«Например, Новый Арбат — все равно его рано или поздно будет невозможно поддерживать. Он будет перестроен. Через 50 лет или через сколько-то. И к этому все равно будущие поколения подойдут. Но мы можем помочь запустить большую архитектурную школу и подготовку мысли к тому, что общество примет какую-то новую архитектурную форму для Нового Арбата», — сказал Шувалов.

«Во время, когда мы с вами уже не будем живы, а может быть, еще и будем, но это будет русская архитектурная школа», — добавил он.

Глава «ВЭБ.РФ» напомнил о горячих дискуссиях по поводу судьбы здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), которое предлагали полностью снести, однако в итоге власти Москвы заявили, что выстроенное в 1960-е годы здание СЭВ в ходе создания нового архитектурного кластера будет сохранено.

«Это же все советский модернизм, наследие. И надо сказать большое спасибо правительству Москвы, что отказались от идеи перестроить», — заявил Шувалов, отметив, что «ВЭБ.РФ» может помочь с запуском новой архитектурной идеи. Такой идеи, которая будет особенно ценна в условиях, когда «стало очень много иностранных архитекторов».

На Новом Арбате сохранят здание дома-книжки СЭВ
Бизнес
Бывшее здание Совета экономической взаимопомощи (справа)

«А у нас был Жолтовский, а у нас был Щусев и другие выдающиеся архитекторы. И самые разные школы — и конструктивизм, и неоклассика, этническая школа... Если будет возможность делать новый проект, мы, конечно же, возьмем шефство над новыми архитекторами, которые будут в состоянии показать свой класс», — сказал Шувалов.

Иван Жолтовский — крупнейший представитель ретроспективизма в советской архитектуре, Заслуженный деятель искусств РСФСР и БССР. К наиболее заметным реализованным им проектам относятся в Москве дом на Моховой (до 1953 года в здании располагалось посольство США), Дом работников НКВД на Смоленской площади, Дом Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) на Проспекте Мира, здание МГХПУ имени С.Г. Строганова на Волоколамском шоссе, здание и трибуны Московского ипподрома и т.д.

Алексей Щусев — академик архитектуры, академик АН СССР, четырежды лауреат Сталинской премии. По его проектам и проектам, разработанным с его участием, в Москве построены Мавзолей Ленина, станция метро «Комсомольская» на Кольцевой линии, Большой Москворецкий мост, первая очередь гостиницы «Москва», один из корпусов Третьяковской галереи, здания Физического института Академии наук СССР, а также институтов металлургии, генетики, органической химии и точной механики и вычислительной техники АН СССР, здание Военно-транспортной академии, ряд жилых домов, здание ФСБ на Лубянской площади и т.д.

В октябре 2024 года власти Москвы приняли решение об обновлении территории и о реконструкции комплекса СЭВ на Новом Арбате, объяснив это тем, что в ходе экспертизы выстроенные в 1960-х годах здания были признаны ограниченно работоспособными и непригодными для эксплуатации из-за их несоответствия требованиям действующих норм в области механической и пожарной безопасности, а также энергоэффективности.

«Стоимость ремонта здания с учетом объема необходимых работ и сложности их реализации будет превышать стоимость нового строительства, в связи с чем принято решение о реализации проекта комплексной реконструкции», — уточнили в департаменте.

В феврале 2025 года группа компаний «Киевская площадь», заключившая с властями Москвы соглашение, по которому она стала инвестором проекта, сообщила, что на месте здания СЭВ будет создан «социокультурный кластер» общей площадью 600 тыс. кв. м. Большую часть нового комплекса — свыше 450 тыс. кв. м — займут социокультурные, досуговые и деловые объекты, а оставшиеся площади будут отведены под жилые и технико-эксплуатационные помещения.

Здание на Новом Арбате (56,4 тыс. кв. м) было построено для нужд СЭВ еще в 1960-е годы. Строительство длилось с 1963 по 1970 год. Над этим проектом работали архитекторы Михаил Посохин, Ашот Мндоянц и Владимир Свирский. Главный корпус здания выполнен в виде двух изогнутых «крыльев», объединенных центральным стволом. Высота «крыльев» — 106 м. Такая конструкция также напоминает развернутую книгу, отчего здание и получило название «дом-книжка». В строительстве участвовали страны — участницы СЭВ: генподрядчиком был «Мосстрой-4», немцы из ГДР делали электрику, чехи — лифты, венгры — мебель и аппаратуру для звукоусиления и синхронного перевода, в конференц-зале был потолок из польских алюминиевых элементов.

Долгое время здание СЭВ использовалось под размещение офисов: к примеру, более 30 лет помещения в нем занимали структуры мэрии Москвы. Но в октябре 2024 года здание было признано аварийным: согласно заключению НИУ МГСУ, оно не соответствовало требованиям действующих норм в области механической и пожарной безопасности, а также энергоэффективности.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
Новый Арбат реконструкция Москва архитектура
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«Киевская площадь» рассказала о новом кластере на Новом Арбате
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На Новом Арбате сохранят здание дома-книжки СЭВ
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