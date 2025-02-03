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«Киевская площадь» рассказала о новом кластере на Новом Арбате

Вновь созданный кластер обещают сделать не только новой достопримечательностью Москвы, но и центром социальной и деловой активности, а также связующим звеном между Большим Сити и районами Арбат и Хамовники
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

На месте здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате будет создан «социокультурный кластер» общей площадью 600 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении группа компаний «Киевская площадь», заключившей с властями Москвы соглашение, по которому стала инвестором проекта.

Большую часть нового комплекса — свыше 450 тысяч кв. м — займут социокультурные, досуговые и деловые объекты, а оставшиеся площади будут отведены под жилые помещения и технико-эксплуатационные помещения.

«Для реализации столь важного и значимого проекта мы уже начали формировать команду из лучших российских и международных архитекторов, проектировщиков, урбанистов, задачей которых — создать уникальный инфраструктурный объект. В настоящее время уже идет разработка концепции, когда она будет завершена мы сразу обнародуем ее», — говорится в сообщении «Киевской площади».

В группе компании заверили, что вновь созданный кластер (при реализации проекта будут осваиваться и расположенные рядом со зданием СЭВ участки, принадлежащие «Киевской площади») станет не только новой достопримечательностью, но и центром социальной и деловой активности, а также важным связующим звеном между Большим Сити, районами Арбат и Хамовники.

В октябре 2024 года власти Москвы приняли решение об обновлении территории и реконструкции комплекса СЭВ, объяснив это тем, что в ходе экспертизы выстроенные в 1960-х годах здания были признаны ограниченно работоспособными и непригодными для эксплуатации из-за их несоответствия требованиям действующих норм в области механической и пожарной безопасности, а также энергоэффективности.

«Стоимость ремонта здания с учетом объема необходимых работ и сложности их реализации будет превышать стоимость нового строительства, в связи с чем принято решение о реализации проекта комплексной реконструкции», — уточнили в департаменте.

Власти Москвы пообещали привлечь для реализации проекта частных инвесторов и создать на месте комплекса СЭВ современный социокультурный кластер, в который войдут образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты.

Интерес инвесторов к реконструкции здания СЭВ будет напрямую зависеть от двух базовых условий — начальной стоимости аукциона и градостроительного потенциала, который каждый из потенциальных интересантов может трактовать по-разному, пояснил тогда РБК руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. «Но окончательное решение по понятным причинам будет принято в мэрии, а возможно, и выше, принимая во внимание, что это знаковое место и, по сути, парадные ворота в Кремль», — допускает эксперт.

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Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Евгений Калюков Евгений Калюков
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