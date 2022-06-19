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Глава ФАС заявил об отсутствии сговора владельцев вагонов

ФАС не нашла сговора в услугах владельцев железнодорожных вагонов, рассказал РБК глава службы Максим Шаскольский. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что перевозчики виноваты в росте цен на песок, щебень и гравий.
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила сговора на рынке грузовых железнодорожных перевозок, рассказал в интервью РБК руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«Рынок предоставления подвижного состава конкурентный», — заверил Шаскольский. По его словам, цена на перевозки формируется под воздействием рыночных факторов — спроса и себестоимости, на которую влияют затраты на лизинг, ремонт, содержание вагонов. «Мы не обнаружили признаков антиконкурентных соглашений. Но мы понимаем, что нужно внимательно следить за рынком», — говорит Шаскольский.

В конце апреля в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин обвинил владельцев вагонов в сговоре, который привел к росту цен на инертные стройматериалы и призвал с этим «разобраться». К инертным материалам относятся, например, песок, гравий, щебень.

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Фото:Reuters

Хуснуллин указывал, что добыча материалов выросла на уровень инфляции, но цена на перевозку поднялась более существенно. «Владельцы вагонов — и я считаю, что это картельный сговор, — подняли цены из-за дефицита вагонов», — заявил Хуснуллин. По словам вице-премьера, нехватка вагонов возникла из-за того, что перевозчики предоставили их для перевозки угля «на восток». «А ценообразование какое — кто больше дал. Это рыночный механизм, но за этот рынок бюджет заплатил десятки миллиардов прямых наших затрат», — сетовал Хуснуллин. Например, стоимость трассы Европа — Западный Китай подорожала на 8 млрд руб. из-за стоимости перевозки, уточнил он.

РБК направил запрос представителю Хуснуллина.

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Резкий рост цен на стройматериалы начался осенью 2020 года и продолжался весь следующий год. Он затронул все виды материалов: стоимость арматуры и металлопроката выросла более чем в два раза, повысились цены на кирпич, пиломатераилы, утеплители, бетон. В Минпромторге связывали рост цен в том числе со строительным бумом. В 2021 году в России было построено рекордное количество жилья — почти 93 млн кв.м, больше половины из этой площади пришлось на частные дома.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
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