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«Коммерсантъ» узнал о приостановке поставок семги от «Санта Бремор»

«Коммерсантъ»: белорусская компания «Санта Бремор» приостановила поставки семги в Россию
Белорусский производитель «Санта Бремор» приостановил поставки семги под брендом «Русское море». Это произошло из-за прекращения доступа к норвежскому лососю, уточняет издание
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Белорусский поставщик рыбной продукции «Санта Бремор» (бренд «Русское море» и др.) приостановил поставки части ассортимента — семги и форели, сообщает «Коммерсантъ». Изданию подтвердили данную информацию источники в крупных торговых сетях.

По словам одного из источников, белорусская компания предупредила о приостановке поставок в связи с ограничением экспорта сырья из стран, где выращивается лосось.

«Лента» сейчас не получает товары бренда «Русское море», рассказал представитель торговой сети, однако ситуация может измениться в июне. Он сообщил, что производители продуктов из красной рыбы предупреждали о возможных трудностях с отгрузками из-за нехватки сырья.

Еще один источник связал сокращение ассортимента «Русского моря» со значительным ростом цен, что, по его словам, сделало товары невостребованными.

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Роман Головченко (на переднем плане)

Председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал, что белорусские производители использовали фарерский лосось, ввоз которого в Россию был запрещен в 2014 году, однако из-за новых санкций этот канал, как и поставки рыбы, оказался закрыт.

Конкуренты «Санта Бремор» в России, по данным собеседником газеты, пока работают на сырье из запасов на складах.

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Управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк рассказал, что в качестве сырья используется дикая красная рыба с Дальнего Востока, лосось из Мурманска и форель из Карелии, указывает он. Однако российские переработчики также столкнутся со снижением импорта сырья и трудностями с оплатой поставок.

Так, как уточнил Панин, импортеры не спешат закупать чилийский лосось, поскольку он находится на пике исторических мировых цен и из-за проблем с логистикой через Европу.

Березнюк допустил, что «Санта Бремор» сможет заместить фарерский лосось российской красной рыбой, однако это приведет к заметному росту себестоимости.

«Санта Бремор» входит в белорусскую группу компаний «Санта» Александра Мошенского. Ее оборот превышает $2 млрд. В России компания присутствует с 2013 года после покупки предприятия по переработке рыбы в Московской области.

Ранее, 15 мая, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что из-за санкций, введенных против Минска, почти весь экспорт страны в ЕС и Северную Америку оказался заблокирован. «Эта сумма в год равняется порядка $16–18 млрд», — уточнил он.

По его словам, Белоруссия планирует переориентировать экспорт на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, Ближнего Востока и Арабского залива.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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