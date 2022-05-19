«Коммерсантъ» узнал о приостановке поставок семги от «Санта Бремор»

Белорусский производитель «Санта Бремор» приостановил поставки семги под брендом «Русское море». Это произошло из-за прекращения доступа к норвежскому лососю, уточняет издание

Фото: Андрей Любимов / РБК

Белорусский поставщик рыбной продукции «Санта Бремор» (бренд «Русское море» и др.) приостановил поставки части ассортимента — семги и форели, сообщает «Коммерсантъ». Изданию подтвердили данную информацию источники в крупных торговых сетях.

По словам одного из источников, белорусская компания предупредила о приостановке поставок в связи с ограничением экспорта сырья из стран, где выращивается лосось.

«Лента» сейчас не получает товары бренда «Русское море», рассказал представитель торговой сети, однако ситуация может измениться в июне. Он сообщил, что производители продуктов из красной рыбы предупреждали о возможных трудностях с отгрузками из-за нехватки сырья.

Еще один источник связал сокращение ассортимента «Русского моря» со значительным ростом цен, что, по его словам, сделало товары невостребованными.

Председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал, что белорусские производители использовали фарерский лосось, ввоз которого в Россию был запрещен в 2014 году, однако из-за новых санкций этот канал, как и поставки рыбы, оказался закрыт.

Конкуренты «Санта Бремор» в России, по данным собеседником газеты, пока работают на сырье из запасов на складах.

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Управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк рассказал, что в качестве сырья используется дикая красная рыба с Дальнего Востока, лосось из Мурманска и форель из Карелии, указывает он. Однако российские переработчики также столкнутся со снижением импорта сырья и трудностями с оплатой поставок.

Так, как уточнил Панин, импортеры не спешат закупать чилийский лосось, поскольку он находится на пике исторических мировых цен и из-за проблем с логистикой через Европу.

Березнюк допустил, что «Санта Бремор» сможет заместить фарерский лосось российской красной рыбой, однако это приведет к заметному росту себестоимости.

«Санта Бремор» входит в белорусскую группу компаний «Санта» Александра Мошенского. Ее оборот превышает $2 млрд. В России компания присутствует с 2013 года после покупки предприятия по переработке рыбы в Московской области.

Ранее, 15 мая, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что из-за санкций, введенных против Минска, почти весь экспорт страны в ЕС и Северную Америку оказался заблокирован. «Эта сумма в год равняется порядка $16–18 млрд», — уточнил он.

По его словам, Белоруссия планирует переориентировать экспорт на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, Ближнего Востока и Арабского залива.