Правительство выделит ₽22 млрд на сохранение Байкала

Правительство выделит на сохранение озера Байкал почти 22 млрд руб. на 2023–2025 годы, заявила на заседании в Госдуме вице-премьер Виктория Абрамченко. Из них больше половины (12 млрд руб.) будет потрачено в этом году

Вид на озеро Байкал (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

На защиту озера Байкал правительство предусмотрело в федеральном бюджете почти 22 млрд руб., заявила вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует в правительстве экологию) в ходе правительственного часа в Госдуме, который состоялся в среду, 19 апреля.

Эта сумма будет выделена в ближайшие три года (2023–2025 годы), из них на 2023-й — 12,5 млрд руб., пояснила РБК представитель Абрамченко Марта Галичева.

«Для сохранения озера Байкал работаем единой командой с депутатами прибайкальских регионов на площадке правительственной комиссии. Наша задача — освободить территорию от несанкционированных свалок, внедрить комплексный мониторинг и самое главное — ликвидировать наследие бывшего Байкальского ЦБК», — сказала вице-премьер.

Байкальский ЦБК, до 2010 года подконтрольный Олегу Дерипаске, ежегодно сбрасывал в озеро Байкал от 27 млн до 49 млн т сточных вод, за что предприятие регулярно критиковали экологи. Хотя комбинат был закрыт еще в 2013 году, проблема с отходами до сих пор не решена. По данным Росгеологии, в 14 картах-накопителях БЦБК за 40 лет собралось более 6,2 млн т отходов. А так как комбинат расположен в зоне повышенной сейсмической активности, техногенная авария или природная катастрофа могут привести к разрушению объектов размещения отходов, прорыву искусственных дамб и попаданию токсичных веществ в озеро, следовало из данных Росгеологии.

Средства на очистку озера и территории вокруг него выделяются в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал», входящего в нацпроект «Экология», цель которого — улучшить экологическое состояние Байкала за счет сокращения объема загрязненных стоков в озеро и другие водоемы Байкальской природной территории, а также за счет очистки загрязненных объектов.

По итогам 2022 года, когда на «Сохранение озера Байкал» выделили 8,5 млрд руб., вокруг Байкала было ликвидировано девять свалок и очищено 110 тыс. куб. м надшламовых вод карт полигонов Байкальского ЦБК, говорится в презентации Абрамченко, представленной в ходе ее выступления в Госдуме.

Летом прошлого года правительство сообщило, что в 2023 году Бурятия получит из федерального бюджета дополнительно более 5 млрд руб. на реконструкцию очистных сооружений в рамках этого федерального проекта. Эти средства пойдут на реконструкцию одного из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в регионе — правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города. Эти сооружения были построены еще в советское время и сейчас сильно изношены, после реконструкции их мощность составит 130 тыс. куб. м сточных вод в сутки, а качество очистки повысится. Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в Байкал, сохранить его уникальную экосистему, сберечь озеро для будущих поколений, отмечала пресс-служба правительства.