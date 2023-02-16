На Байкале произошло землетрясение интенсивностью 5,9

Озеро Байкал (Фото: Марина Круглякова / ТАСС)

В Иркутской области в акватории озера Байкал зафиксировали землетрясение интенсивностью 5,9 в эпицентре, сообщило в телеграм-канале региональное управление МЧС.

Подземные толчки начались около 10:35 по местному времени (05:35 мск) в 18 километрах от поселка Большое Голоустное.

В Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 балла. Жертв и разрушений нет, инфраструктурные объекты города работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

В ночь с 14 на 15 февраля вблизи Усть-Камчатска произошло два подземных толчка магнитудой 4,8 и 5,8 соответственно, сообщали в Камчатском филиале геофизической службы РАН. Первое сейсмическое событие произошло в 140 км от поселка, а второе — в 40 км от центра Усть-Камчатского района. Второй толчок произошел на глубине 15 км.

В МЧС региона рассказали, что оперативные группы спасателей обследовали здания поселка после землетрясения — повреждений нет, все объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.