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«Коммерсантъ» узнал о планах Women’secret вернуться в Россию

«Коммерсантъ»: бренд нижнего белья Women’secret может вернуться в Россию
Испанская компания Tendam, которая владеет брендом Women’secret, передаст некоторые свои точки продаж в России белорусскому франчайзи Fashion House, пишет «Коммерсантъ»
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Российские магазины испанского бренда нижнего белья и домашней одежды Women’secret могут вновь открыться под прежним названием, со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».

По словам собеседников издания, испанская компания Tendam, которой принадлежит бренд Women’secret, собирается передать свои российские магазины в управление партнеру. Однако работу возобновят не все точки, поскольку партнер намерен отказаться от аренды нерентабельных площадей. Магазины, которые вновь заработают по франшизе, начнут продавать коллекцию бренда, добавили источники.

По информации «Коммерсанта», в магазины Women’secret уже начали набирать сотрудников: на HeadHunter появились вакансии для точек в московских ТЦ «Метрополис», «Авеню», «Европолис», а также в одноименном ТРК в Санкт-Петербурге и «Атмосфера» в этом же городе. Набор ведет белорусская компания Fashion House. Она развивает в Белоруссии по франшизе Women’secret и ряд других западных брендов, в том числе Mango, MaxMara и Zegna. В России Fashion House развивает несколько магазинов итальянской Terranova.

В Fashion House отказались от комментариев. В российском офисе Women’secret и испанской Tendam на запрос издания не ответили.

Испанской Tendam принадлежат такие бренды, как Women’secret, Springfield, Pedro del Hierro и Cortefiel. В России первые магазины Women’secret и Springfield открылись в 2006 году. В 2010-м местные торговые точки этих брендов по договору мастер-франчайзинга приобрела Melon Fashion Group. Однако в 2013 году Tendam решила развивать бизнес в России сама и выкупила магазины у своего франчайзи. По данным СПАРК, в 2021 году выручка ООО «Фэшн Ритейл Груп», «дочки» Tendam в России, составила 1,85 млрд руб.

Магазины Women’secret закрыты с марта 2022 года, когда Tendam объявила об уходе с российского рынка. Помимо этого бренда, из страны также ушли ряд других международных компаний, работающих на рынке нижнего белья, в том числе Victoria’s Secret и Oysho (принадлежит испанской Inditex).

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Виктория Полякова Виктория Полякова
нижнее белье одежда магазин women"secret
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