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Бизнес ,  
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Один из крупнейших железнодорожных операторов рассмотрит продажу бизнеса

Globaltrans GLTR Купить
Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Совет директоров Globaltrans созвал собрание акционеров 3 апреля, чтобы рассмотреть продажу активов российской компании «Трансатлант» за $766,7 млн, сообщается на сайте железнодорожного оператора.

Речь идет о продаже 100%-ной доли Globaltrans в ООО «БалтТрансСервис», ООО «ГТИ Менеджмент», АО «Новая перевозочная компания», АО «Уральская Вагоноремонтная Компания», Adaptive Capital Ltd и всех прав, связанных с этими активами. 

«Указанная совокупная покупная цена является окончательной, не подлежит изменению», — говорится в сообщении.

Globaltrans—один из крупнейших грузовых железнодорожных операторов на рынке стран СНГ, основанный в 2004 году бизнесменами Андреем Филатовым, Никитой Мишиным, Константином Николаевым, Сергеем Мальцевым и Александром Елисеевым. Компания также занимается автомобильными, морскими и авиационными грузоперевозками, предоставляет услуги по таможенному оформлению маркировке товара «Честный Знак» и складскому хранению, ее «дочки» специализируются на перевозке металлургических грузов, нефтепродуктов и нефти, угля и строительных материалов. На конец 2022 года в парке Globaltrans насчитывалось свыше 66 тыс. вагонов и 71 магистральный локомотив.

Оператор проводил редомициляцию с Кипра в свободную экономическую зону в Абу-Даби с 2023 года. В прошлом году доли Мишина, Николаева и Мальцева приобрел бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов.

Материал дополняется.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Globaltrans Россия СНГ железнодорожные грузоперевозки оператор
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