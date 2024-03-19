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Военная операция на Украине ,  
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Три человека пострадали при воздушной атаке в Белгородской области

Гладков: в Белгородском районе после воздушной атаки ВСУ трое пострадали
Сюжет
Военная операция на Украине
Среди пострадавших — 14-летний подросток, у него частично ампутирована рука. Также пострадали две женщины, всех госпитализировали. ПВО ранее сбила девять снарядов РСЗО «Вампир»
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В поселке Разумное Белгородского района в результате воздушной атаки ВСУ пострадали три человека, в том числе подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

У 14-летнего подростка частично ампутирована рука, также есть осколочные ранения грудной клетки и левой ноги. По словам Гладкова, также пострадала его мать, у нее осколочные ранения шеи, брюшной полости и ног.

Третья пострадавшая — еще одна женщина, у нее осколочные ранения конечностей. Все три человека госпитализированы.

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Вячеслав Гладков (в центре)

Кроме того, из-за атаки повреждения получили три частных дома, несколько квартир, 13 автомобилей (три из них сгорели). В зданиях школы и детского сада выбило стекла.

Около 10:30 в Белгороде и Белгородском районе был запущен сигнал ракетной опасности, через 20 минут его отменили. Минобороны сообщило, что ПВО сбила девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» в Белгородской области.

На заседании президиума генсовета «Единой России» Гладков рассказал, что всего за неделю в Белгородской области погибли 16 человек, 98 пострадали.

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Военная операция на Украине Белгородская область обстрелы
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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