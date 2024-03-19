Три человека пострадали при воздушной атаке в Белгородской области
В поселке Разумное Белгородского района в результате воздушной атаки ВСУ пострадали три человека, в том числе подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
У 14-летнего подростка частично ампутирована рука, также есть осколочные ранения грудной клетки и левой ноги. По словам Гладкова, также пострадала его мать, у нее осколочные ранения шеи, брюшной полости и ног.
Третья пострадавшая — еще одна женщина, у нее осколочные ранения конечностей. Все три человека госпитализированы.
Кроме того, из-за атаки повреждения получили три частных дома, несколько квартир, 13 автомобилей (три из них сгорели). В зданиях школы и детского сада выбило стекла.
Около 10:30 в Белгороде и Белгородском районе был запущен сигнал ракетной опасности, через 20 минут его отменили. Минобороны сообщило, что ПВО сбила девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» в Белгородской области.
На заседании президиума генсовета «Единой России» Гладков рассказал, что всего за неделю в Белгородской области погибли 16 человек, 98 пострадали.
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