Bloomberg спрогнозировал скорое появление нового русского миллиардера

Денис Свердлов, экс-заместитель главы Минкомсвязи и бывший генеральный директор Yota Group, который после ухода из правительства основал стартап Arrival, скором может попасть в список богатейших людей планеты. Об этом пишет Bloomberg.

Arrival была основана в 2015 году, ее контрольный пакет принадлежит Свердлову. Штаб-квартира компании расположена в Великобритании, у нее также есть офисы в США, Германии, Нидерландах, Израиле, России и Люксембурге. Она разрабатывает технологии для электромобилей.

Как отмечает агентство, стоимость Arrival, производство которой еще не началось и запланировано на второй квартал текущего года, сейчас составляет $15,3 млрд, что более чем вдвое превышает ее оценку в начале 2020 года.

Как писал прошлой осенью The Wall Street Journal, стартап для привлечения дополнительного финансирования на реализацию своих планов может провести публичный листинг через слияние с так называемой Special Purpose Acquisition Company (SPAC), специальной технической компанией, которая не имеет собственного бизнеса. Позднее Arrival сообщила, что выйдет на биржу NASDAQ. Компания отказалась от проведения традиционного IPO и чтобы получить листинг в США, она объявила о решении объединиться со SPAC CIIG Merger.

«42-летний Свердлов, который будет контролировать большую часть акций лондонской компании после завершения сделки, вскоре будет иметь капитал в размере $11,7 млрд», — пишет Bloomberg.