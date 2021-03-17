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Тиньков назвал тройку будущих лидеров списка российских миллиардеров

На смену Потатину, Лисину и Михельсону придут Дуров, Сторонский и братья Бухманы, считает основать Тинькофф Банка
Николай Сторонский
Николай Сторонский (Фото: Анастасия Тихонова для РБК)

Предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал в эфире соцсети Clubhouse, кто из российских предпринимателей в ближайшее время возглавит топ самых богатых.

«Тройка миллиардеров в будущем — Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте», — цитирует Тинькова Forbes.

Павел Дуров — бывший основатель и владелец соцсети «ВКонтакте», основатель мессенджера Telegram, Николай Сторонский — выходец из России и основатель британского финтех-стартапа Revolut, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в Вологде, — основатели компании мобильных приложений Playrix, головной офис которой сейчас находится в Ирландии.

Все названные Тиньковым предприниматели уже являются долларовыми миллиардерами. Forbes оценивает состояние Дурова в $3,4 млрд, Сторонского — $1,1 млрд, братьев Бухманов — по $3,1 млрд у каждого.

Тиньков также отметил, что, по его мнению, сегодня по-настоящему прибыльный бизнес сегодня можно построить, только используя мобильные приложения.

Тиньков заявил о потере мотивации для занятий бизнесом
Бизнес
Олег Тиньков

«Сейчас нужно думать про мобайл. Помните, парадигма быстро меняется. Раньше было так: ты мультимиллионер, если владеешь самолетами и пароходами. Но это парадигма двадцатилетней давности. Потом потихоньку пошел онлайн-бизнес, диджитал, пришел «Яндекс», «Тинькофф» появился — пришли диджитал-миллиардеры. Сейчас идет тренд очень очевидный и понятный — это мобайл. Если ты не в мобайле, ты не в бизнесе».

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Он также назвал один из рецептов успеха в предпринимательстве. «Всем желаю хорошего бизнеса в этом году. Я знаю, что бизнес всегда хороший, если люди работают по 16 часов. Сторонский сказал, что меньше 16 часов в день он не работает», — сказал Тиньков.

По итогам 2020 года тройку лидеров рейтинга Forbes самых состоятельный российских бизнесменов возглавляет глава «Норникеля» Владимир Потанин ($19,7 млрд), на втором месте совладелец НМЛК Владимир Лисин ($18,1 млрд), на третьем — совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($17,1) млрд.

В феврале Тиньков рассказал в эфире Clubhouse, что больше не планирует заниматься бизнесом. «У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», — сказал он тогда.

Автор
Владислав Гордеев
миллиардеры Олег Тиньков бизнес Павел Дуров Николай Сторонский Дмитрий Бухман Игорь Бухман
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