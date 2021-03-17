Тиньков назвал тройку будущих лидеров списка российских миллиардеров

На смену Потатину, Лисину и Михельсону придут Дуров, Сторонский и братья Бухманы, считает основать Тинькофф Банка

Николай Сторонский (Фото: Анастасия Тихонова для РБК)

Предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал в эфире соцсети Clubhouse, кто из российских предпринимателей в ближайшее время возглавит топ самых богатых.

«Тройка миллиардеров в будущем — Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте», — цитирует Тинькова Forbes.

Павел Дуров — бывший основатель и владелец соцсети «ВКонтакте», основатель мессенджера Telegram, Николай Сторонский — выходец из России и основатель британского финтех-стартапа Revolut, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в Вологде, — основатели компании мобильных приложений Playrix, головной офис которой сейчас находится в Ирландии.

Все названные Тиньковым предприниматели уже являются долларовыми миллиардерами. Forbes оценивает состояние Дурова в $3,4 млрд, Сторонского — $1,1 млрд, братьев Бухманов — по $3,1 млрд у каждого.

Тиньков также отметил, что, по его мнению, сегодня по-настоящему прибыльный бизнес сегодня можно построить, только используя мобильные приложения.