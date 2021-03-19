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Авария с топливом в Норильске ,  
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Власти решили «потихонечку переливать» нефть в Арктике в меньшие емкости

Чтобы избежать повторения случаев, подобных аварии в Норильске, ведомство предложило повысить уровень промышленной безопасности объектов хранения нефти, в том числе ограничить вместимость резервуаров и сроки их эксплуатации
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ростехнадзор по итогам проверки объектов по хранению и транспортировке нефти в Арктике предложил принять меры для повышения уровня промышленной безопасности, заявил журналистам глава ведомства Алексей Алешин. Надзорная служба решила провести проверку после аварии с разливом топлива на хранилище ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла в мае прошлого года.

Одно из предложений — поэтапно ограничить сроки эксплуатации резервуаров после истечения нормативного срока их службы. «Сейчас таких ограничений нет, по два-три раза у нас продляют, и это приводит к тому, к чему, как говорится, приводит», — констатировал Алешин (цитата по «Интерфаксу»).

В Ростехнадзоре считают, что в арктической зоне срок эксплуатации таких объектов должен быть снижен, отметил глава ведомства: «Какой-то коэффициент надо вводить по отношению к тому, если это оборудование эксплуатируется в центральной зоне».

Власти проверят 426 объектов хранения и транспортировки нефти в Арктике
Бизнес
Фото:РИА Новости

Служба также предлагает ограничить допустимую вместимость резервуаров, которые компании могут построить в Арктике, чтобы уменьшить вред в случае разлива нефтепродуктов. Алешин напомнил, что аварийный резервуар на ТЭЦ-3 в Норильске был рассчитан на 20 тыс. т. Сейчас в Арктической зоне есть резервуары и большей вместимости, например, на 50 тыс. т. По словам главы Ростехнадзора, нефтепродукты «надо будет потихонечку переливать в емкости с меньшим объемом». Определять предельно допустимый объем резервуаров нужно «в соответствии со здравым смыслом», чтобы это было экономически эффективно, уточнил Алешин.

Еще одно предложение Ростехнадзора — обязать компании привести старые резервуары и нефтепроводы в соответствие с современными нормами промышленной безопасности. Также Алешин предложил, чтобы предприятия предупреждали о датах остановки и запуска резервуаров в случае ремонта. Еще ведомство предлагает поднять на один класс уровень опасных производственных объектов в Арктике.

«Норникель» выплатил рекордный штраф ₽146 млрд за разлив топлива
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Фото:РИА Новости

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В результате аварии на хранилище ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») из разгерметизировавшегося резервуара вылилось более 21 тыс. т дизтоплива, большая часть которого попала в близлежащие реки. Как сообщили в Ростехнадзоре, авария произошла из-за слабых грунтов. Нагрузка на сваи перераспределилась, и они, а затем свайное основание, которое просело под днищем резервуара, разрушились. По данным ведомства, к разливу также привели некачественный контроль за эксплуатацией резервуара и нарушение требований при проведении экспертизы промышленной безопасности.

По факту произошедшего были заведены уголовные дела. В марте «Норникель» выплатил рекордные 146,2 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Автор
Наталия Анисимова
Ростехнадзор Арктика нефтепродукты топливо
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