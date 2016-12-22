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Россельхознадзор выявил «ложный транзит» свиного жира из Германии
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Россельхознадзор выявил «ложный транзит» свиного жира из Германии
Общество, 18:56
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Россельхознадзор выявил «ложный транзит» свиного жира из Германии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) раскрыла мошенническую схему поставок свиного жира из Германии в Россию посредством «ложного транзита». Об этом сообщается на сайте ведомства.

С мая по ноябрь на территорию ЕАЭС через пункты пропуска Белоруссии ввезли четыре партии свиного жира из Германии общим весом 83 т, информирует служба. Продукция должна была быть направлена транзитом через Россию к абхазскому грузополучателю ООО «Золотой мост». Однако Россию покинули только две партии, отмечает ведомство. Их прибытие подтвердила ветеринарная служба Абхазии. Как полагает Россельхознадзор, две оставшиеся партии были незаконно реализованы в России.

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Ведомство направило запросы в ФСБ и ФТС. Кроме того, служба хочет попросить ветеринарную службу Абхазии отозвать разрешение у «Золотого моста» на ввоз в республику грузов, подконтрольных госветнадзору.

В 2017 году российская таможня раскрыла крупнейшую сеть поставок на территорию страны продуктов, произведенных в Евросоюзе (Россия ввела на них продовольственное эмбарго в 2014 году). В схеме были задействованы как минимум 29 компаний. С начала 2015 года они перевели трем белорусским контрагентам только за плодоовощную продукцию около $125,7 млн.

Теги: поставки , Продукты , Россельхознадзор
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