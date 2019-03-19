«Яндекс» и Hyundai вместе займутся разработкой беспилотных автомобилей

«Яндекс» намерен развивать направление беспилотных такси благодаря сотрудничеству с подразделением южнокорейского автоконцерна

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский «Яндекс» и подразделение крупнейшего южнокорейского автоконцерна ​Hyundai Mobis подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений сотрудничества станет разработка ​программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».

Новые прототипы беспилотных машин будут разработаны на основе существующих серийных авто Hyundai и Kia. «Наши технологии беспилотного вождения уникальны и уже доказали свою масштабируемость. Беспилотники «Яндекса» успешно катаются по Москве, Тель-Авиву и Лас-Вегасу, а значит, их можно научить ездить где угодно. Всего за два года мы перешли от первых испытаний к запуску полноценного сервиса беспилотного такси. Теперь благодаря партнерству с Hyundai Mobis мы надеемся двигаться еще быстрее», — рассказал руководитель «Яндекса» Аркадий Волож.

Совместные разработки «Яндекса» и Hyundai Mobis в будущем будут предложены автопроизводителям. Их можно будет использовать для создания беспилотных машин для сервисов такси и каршеринга.

«Яндекс» начал тестировать первое в Европе беспилотное такси в августе 2018 года в Иннополисе в Татарстане. На маршруте работают два автомобиля, деньги с пользователей не снимаются. Беспилотник на основе Toyota Prius компания в сентябре прошлого года показала президенту Владимиру Путину. В январе тестирование беспилотных такси «Яндекса» началось в Лас-Вегасе.