«Яндекс» сообщил о запуске первого в Европе беспилотного такси

Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина назвала случившееся «настоящим технологическим прорывом»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Компания «Яндекс» и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии беспилотного транспорта в республике, согласно которому в Иннополисе запущено первое в Европе беспилотное такси. Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекса», поступившем в РБК.

Соглашение подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, сообщает «РБК-Татарстан». После этого татарстанский лидер проехал на беспилотном такси. «Я убежден, что беспилотный автомобиль более надежен чем водитель, который купил себе права, а таких много», — подчеркнул Минниханов.

Пять точек высадки и посадки пассажиров расположены возле университета, стадиона, медцентра, жилого квартала «Зион» и делового центра имени Попова. Жители, которые согласились пройти тестирование беспилотного автомобиля, смогут проехать на такси бесплатно, вызвав автомобиль к одной из пяти точек и доехав оттуда до другой.

«Время ожидания автомобиля зависит от спроса. Чтобы быстрее добраться до места назначения, можно устроить совместную поездку: скажем, объединиться с соседями по дому и всем вместе отправиться на работу в Технопарк. В салоне могут разместиться до трех пассажиров», — отмечается в сообщении «Яндекса».

Во время поездок в салоне автомобиля, помимо пассажиров, будет постоянно находиться инженер-испытатель, отслеживающий работу систем машины.

В «Яндексе» подчеркнули, что решили запустить проект в Иннополисе, так как это «один из центров российской ИТ-индустрии — своего рода «город будущего», где создаются и тестируются информационные технологии», а также имеется «полноценная городская среда».

В конце июня сообщалось, что беспилотный автомобиль «Яндекс. Такси» добрался из Москвы в Казань, проехав 780 км. Время в пути составило 11 часов, поездка на 99% прошла в автоматическом режиме. В феврале «Яндекс» показал испытания беспилотного автомобиля в Москве.

«Сейчас, когда мы запускаем такое маршрутное такси беспилотное, может казаться, что довольно много лет еще пройдет перед тем как беспилотные автомобили выйдут на дороги страны. Нет, скорее всего, очень быстро это произойдет, очень быстро поменяется совершенно ландшафт транспортный», — пояснила генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.

По ее словам, запуск беспилотного такси в Иннополисе это «настоящий технологический прорыв». «Первый раз в Европе будет реально для всех ходить беспилотник», — отметила Бунина.

«Мы тестируем технологию на улицах города уже давно, но теперь для участия в испытаниях необязательно устраиваться на работу в «Яндекс»: наш автомобиль становится частью городской жизни», — говорится в сообщении компании.

В конце июня 2018 года компания Renault объявила о начале тестирования в Нормандии в режиме беспилотного такси электромобилей Renault Zoe. Тогда сообщалось, что для обычной публики такси станут доступны до конца 2018 года.