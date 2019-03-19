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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,29%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Бизнес ,  
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Global Witness узнал об активах анонимных британских компаний на £56 млрд
Речь идет о 87 тыс. объектах недвижимости в Англии и Уэльсе, их стоимость составляет по меньшей мере £56 млрд и может достигать £100 млрд. При этом около 40% недвижимости, оформленной на анонимные компании, находится в Лондоне
Фото: Peter Nicholls / Reuters

Более 87 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе принадлежат анонимным компаниям, зарегистрированных в офшорных зонах, их стоимость составляет по меньшей мере £56 млрд и может превышать £100 млрд, учитывая инфляцию и недостающие данные о ценах. Об этом говорится в исследовании неправительственной организации Global Witness.

Эту информацию специалисты Global Witness передали британскому парламентскому комитету, который рассматривает возможность создания в стране реестра конечных владельцев недвижимости. Власти обязались ввести этот реестр еще в 2016 году, но этот процесс затянулся.

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«Становится все более очевидным, что британская собственность является одним из любимых инструментов преступников и коррупционеров для кражи и отмывания денег», — говорит сотрудник Global Witness Ава Ли.

В исследовании указывается, что 40% анонимных объектов недвижимости находятся в Лондоне: только на Cadogan Square, где средняя цена недвижимости составляет £3 млн, расположены по меньшей мере 134 объекта. Также большое количество недвижимости находится на Buckingham Palace Road.

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В районе Вестминстер можно обнаружить около 10 тыс. таких объектов, в Кенсингтоне и Челси — более 5,7 тыс., еще более 2,3 тыс. в районе Камден и почти 2 тыс. в районе Тауэр-Хамлетс.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Великобритания, Недвижимость, Офшоры, отмывание денег
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