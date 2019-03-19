Global Witness узнал об активах анонимных британских компаний на £56 млрд

Речь идет о 87 тыс. объектах недвижимости в Англии и Уэльсе, их стоимость составляет по меньшей мере £56 млрд и может достигать £100 млрд. При этом около 40% недвижимости, оформленной на анонимные компании, находится в Лондоне

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Более 87 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе принадлежат анонимным компаниям, зарегистрированных в офшорных зонах, их стоимость составляет по меньшей мере £56 млрд и может превышать £100 млрд, учитывая инфляцию и недостающие данные о ценах. Об этом говорится в исследовании неправительственной организации Global Witness.

Эту информацию специалисты Global Witness передали британскому парламентскому комитету, который рассматривает возможность создания в стране реестра конечных владельцев недвижимости. Власти обязались ввести этот реестр еще в 2016 году, но этот процесс затянулся.

«Становится все более очевидным, что британская собственность является одним из любимых инструментов преступников и коррупционеров для кражи и отмывания денег», — говорит сотрудник Global Witness Ава Ли.

В исследовании указывается, что 40% анонимных объектов недвижимости находятся в Лондоне: только на Cadogan Square, где средняя цена недвижимости составляет £3 млн, расположены по меньшей мере 134 объекта. Также большое количество недвижимости находится на Buckingham Palace Road.