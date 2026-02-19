Дерипаска предупредил об огромных потерях при реструктуризации «Самолета»

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Реструктуризация «Самолета» обернется миллиардными потерями для бюджета и экономики, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале. По его мнению, лучше дать кредит компании в обмен на часть ее акций.

«Кабальная банковская реструктуризация «Самолета» обернется миллиардными потерями для бюджета и экономики. Гораздо разумнее дать им 50 млрд рублей на три года в обмен на 25-30% доли. И не запускать цепную реакцию проблем, решение которых обойдется гораздо дороже», — считает Дерипаска.

Он подчеркнул, что опыт прохождения кризисов в России уже накоплен, и «есть возможность не наступать на грабли». он пояснил, что рецессию 2008 года можно было смягчить, не допустив банкротства системных компаний.

Ранее «Коммерсант» сообщал со ссылкой на источники, что правительство отказало группе «Самолет» в предоставлении льготного кредита, за которым застройщик обращался ранее. При этом косвенная помощь все же будет оказана, писала газета. На фоне этого акции компании 18 февраля сначала резко снизились на 2,37% и на минимуме достигли 810 руб., но затем отыграли потери.

Материал дополняется