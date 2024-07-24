Производство электромобиля «Атом» из России предложили локализовать в КНР
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и АО «Кама» (разработчик российского электромобиля «Атом») договорились о привлечении в проект китайской международной корпорации XY Group («Сюань Юань»), сообщила пресс-служба фонда в среду, 24 июля.
Партнерство предусматривает возможность продвижения электромобиля «Атом» на китайском рынке, а также поиск промышленных площадок и мощностей для локализации производства «Атома» в Харбине. Планируется также создание совместного центра исследований и разработок в Китае.
В июне РФПИ сообщал, что вложит 2 млрд руб. в производство «Атома». Сейчас автомобиль еще нигде не выпускается, но разработчик собирает на него предзаказы: на текущий момент получено более 105 тыс. предзаказов, добавили в фонде.
Производство планируется запустить в 2025 году на московском заводе «Москвич» (бывший завод Renault).
Что такое «Атом»
Автомобиль создается на первой отечественной платформе для электромобилей. Стартап «Кама» был запущен гендиректором и совладельцем КАМАЗа Сергеем Когогиным и Рубеном Варданяном. Сообщалось об инвестициях в проект со стороны «Росатома» (6,2 млрд руб.), а также о вхождении в проект самого КАМАЗа. Всего в 2021–2023 годах проект собрал инвестиций на общую сумму 24 млрд руб.: 14 млрд руб. — средства частных инвесторов, еще 10 млрд руб. — заем Фонда развития промышленности (ФРП). В этом году были планы привлечь еще 31 млрд руб., в том числе от частных инвесторов — 10 млрд руб., через механизмы Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ — 15 млрд руб., еще 6 млрд руб. в виде гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).
«Атом» сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд, утверждают в «Каме». Ориентировочный запас хода автомобиля — 500 км. Длина электрокара составит 3995 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1615 мм. Дизайн «Атома» разрабатывало итальянское дизайн-бюро.
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