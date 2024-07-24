Производство электромобиля «Атом» из России предложили локализовать в КНР

Производство будущего российского электромобиля «Атом» могут разместить в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)

Электромобиль «Атом» (Фото: Пресс-служба «Атом» / РИА Новости)

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и АО «Кама» (разработчик российского электромобиля «Атом») договорились о привлечении в проект китайской международной корпорации XY Group («Сюань Юань»), сообщила пресс-служба фонда в среду, 24 июля.

Партнерство предусматривает возможность продвижения электромобиля «Атом» на китайском рынке, а также поиск промышленных площадок и мощностей для локализации производства «Атома» в Харбине. Планируется также создание совместного центра исследований и разработок в Китае.

В июне РФПИ сообщал, что вложит 2 млрд руб. в производство «Атома». Сейчас автомобиль еще нигде не выпускается, но разработчик собирает на него предзаказы: на текущий момент получено более 105 тыс. предзаказов, добавили в фонде.

Производство планируется запустить в 2025 году на московском заводе «Москвич» (бывший завод Renault).