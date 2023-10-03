На российский электромобиль «Атом» оформили 36 тыс. предзаказов

Российский электромобиль «Атом» (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Российский автопроизводитель «Кама» получил 36 тыс. предварительных заказов на отечественный автомобиль «Атом». Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Бронирование автомобилей первой партии подошло к концу, о начале предзаказа объявили в конце июля. Массовое производство автомобилей планируют начать в середине 2025 года. Электрокары будут собирать на заводе «Москвич», на предприятии уже начали отлаживать производство.

«Атом» сможет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд, утверждают в «Каме». Ориентировочный запас хода автомобиля — 500 км. Длина электрокара составит 3995 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1615 мм. Дизайн «Атома» разрабатывало итальянское дизайн-бюро.

Точную цену электромобиля компания не раскрыла, но гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк заявлял, что она будет соответствовать массовому ценовому сегменту. Стоимость бронирования автомобиля составляла 7 тыс. руб.

Прототип «Атома» представили в мае 2023 года. Разработчики говорили, что управлять большинством функций автомобиля можно будет через небольшой сенсорный дисплей, который расположен на руле. Электрокар также оборудовали мультимедийной системой, которая позволяет использовать смартфон.

Кроме того, «Атом» получит собственный пакет систем помощи водителю ADAS (аdvanced driver-assistance systems). Среди них: функция удержания в полосе, ассистент следования в пробке, функция автоматической парковки, а также системы распознавания дорожных знаков и непредвиденных ситуаций для водителя и пассажиров.

Разработкой тяговой аккумуляторной батареи и электропривода электрокара занимаются предприятия «Росатома». Литий-ионные батареи разрабатывает «Рэнера» (входит в структуру «Росатома»). Систему киберзащиты электрокара создавали специалисты «Лаборатории Касперского».