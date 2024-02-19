Bloomberg назвал причину отрыва Дубая от тенденций мировой недвижимости

ОАЭ благодаря либерализации экономики и личной жизни опередил другие бизнес-столицы мира по загруженности коммерческой недвижимости, в конкурирующих городах показатели падают. Сказался также поток релокантов из России

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Власти ОАЭ расширили набор условий для получения долгосрочных «золотых» виз, — отменили требование к компаниям иметь местного мажоритарного партнера и ввели пятидневную рабочую неделю. Это помогло экономике Дубая устоять в разгар пандемии, а также в условиях отъезда мигрантов и растущей конкуренции с другими бизнес-столицами, пишет Bloomberg.

Прежняя экономическая модель столицы Эмиратов существовала десятилетиями, но политики вознамерились избавить Дубай от репутации города для временного проживания, привлекая экспатриантов и поощряя открытие новых предприятий.

Это принесло плоды, отмечает агентство. По результатам 2023 года количество выданных лицензий на ведение бизнеса в ОАЭ подскочило до 411,8 тыс. — на 30% больше, чем в 2022-м, и на 75%, чем в 2021-м. В Дубае рост составил 26% за год — до 5,5 тыс.

Эта тенденцию легко заметить по динамике заполняемости коммерческих помещений, ее уровень находится на рекордно высоком уровне, тогда как в Лондоне, Нью-Йорке и других деловых центрах показатели падают. В финансовом районе Дубая DIFC не хватает офисных помещений, арендная плата растет. Тенденция видна также по заполненным дорогам в Дубае, отсутствию мест в школах и клубах, инвестициях в общественный транспорт и прогнозах, что к 2040-му численность жителей Дубая вырастет с нынешних 3,5 до 5,8 млн.

Были и внешние факторы, среди которых миграция состоятельных россиян в 2022 году, отмечает Bloomberg. Однако к концу прошлого года продажи недвижимости гражданам России резко сократились, среди причин эксперты называли ослабление рубля, разочарование жизнью в Эмиратах и рост цен. «Русские в прошлом году покупали дорогую [недвижимость]. Они не задавались вопросом — $10 млн, $15 млн, что угодно. Они покупали. Но теперь, на этом уровне, они больше не покупают», — сообщил гендиректор Unique Properties Араш Джалил.

Дубайский рынок «сильно оторван от тенденций, которые мы наблюдаем во всем мире», — пояснила Пратьюша Гуррапу, возглавляющая отдел исследований и консультирования по недвижимости Cushman & Wakefield Core. Она отметила: пока многие западные компании все еще держат персонал на удаленном или гибридном форматах работы, в Эмиратах почти все сотрудники вернулись в офисы.

Теперь Саудовская Аравия и Катар будут вынуждены искать пути либерализации своей экономики, если хотят продолжать конкурировать с экономической свободой, которую гарантирует Дубай, предупредил Райан Бол, старший аналитик по Ближнему Востоку и Северной Африке консалтинговой компании Rane Network.