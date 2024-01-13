Власти Британии вскрыли «чемоданную» схему вывода денег в Дубай

Контрабандисты, возившие в Эмираты наличные в чемоданах, летали в Дубай бизнес-классом, что позволяло им брать больше багажа с собой. Курьерам платили $6,4 тыс. за каждую поездку

Мехди Амроллахбибиюки и Али Аль-Наваб (Фото: nationalcrimeagency.gov.uk)

В Лондоне осудили еще двух членов сети контрабандистов по делу об отмывании £100 млн ($127,5 млн), сообщается на сайте Национального агентства по борьбе с преступностью. Всего было разоблачено 16 членов сети, которые переправляли наличные из Великобритании в ОАЭ.

11 января суд вынес обвинительные приговоры двум жителям Лондона — 40-летнему Али Аль-Навабу и 41-летнему Мехди Амроллахбибиюки. Они входили в сеть, которая с ноября 2019 года по октябрь 2020 года провезла контрабандой более £104 млн, совершив 83 перелета из Лондона в Дубай.

8 марта им вынесут окончательный вердикт.

Сеть собирала деньги преступных группировок по всей Великобритании, полученные ими от торговли наркотиками. Затем в снятых для этого лондонских квартирах наличные помещали в вакуумную упаковку и раскладывали по чемоданам. Каждый обычно содержал около £400 тыс. и весил около 40 кг. Чемоданы затем обрызгивали кофе или освежителями воздуха, чтобы деньги не нашли собаки-ищейки на границе, после чего их переправляли в ОАЭ.

Главарь сети, 48-летний Абдулла Альфаласи, еще в июле 2022 года был приговорен к девяти годам заключения. Информация из его телефона доказывает, что Аль-Наваб и Амроллахбибиюки были курьерами, перевозившими наличные в чемоданах на самолетах. Они летали бизнес-классом, что позволяло им брать больше багажа с собой. Курьерам платили до £5 тыс. ($6,4 тыс.) за каждую поездку. Между собой они общались в нескольких группах WhatsApp.

Амроллахбибиюки был задержан в своем доме в апреле прошлого года. Он трижды путешествовал на самолете в Дубай в феврале и марте 2020 года, зарегистрировав в качестве багажа 12 чемоданов с £4,3 млн ($5,5 млн) внутри. Согласно данным из его телефона, он также отвечал за подсчет и упаковку денег на общую сумму £11,1 млн, которые были перевезены за восемь поездок им и другими курьерами.

Аль-Наваб был задержан в мае 2022 года, когда он пытался уехать из Великобритании в Турцию. В марте 2020 года он совершил две поездки, сдав в багаж девять чемоданов с £3,2 млн внутри.