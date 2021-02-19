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Маск вновь обогнал Безоса и стал самым богатым человеком мира

Его состояние, по данным Bloomberg, оценивается в $200 млрд. В начале января Маск уже становился самым богатым человеком, однако менее чем через полтора месяца он уступил первую строчку Безосу, впрочем, вернув ее через два дня
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Hannibal Hanschke / Pool / AP)

Основатель Tesla Илон Маск снова стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса второй раз с начала года.

По данным агентства, состояние Маска оценивается в $200 млрд, за день оно увеличилось на $9,2 млрд. Состояние Безоса агентство оценивает в $194 млрд (плюс $1 млрд), он вновь опустился на второе место.

Этому предшествовал очередной раунд размещения ценных бумаг компании SpaceX, основателем и генеральным директором которой является Маск. Как сообщал CNBC со ссылкой на источники, компания в результате привлекла $850 млн, а ее общая стоимость выросла до $74 млрд.

Илон Маск за неделю разбогател на $11,5 млрд на росте акций Tesla
Бизнес
Илон Маск

Впервые Маск поднялся на первую строчку рейтинга в начале января на фоне роста на торгах акций Tesla на 5,38%. Тогда состояние предпринимателя оценивалось в $188,5 млрд. К середине февраля Безос вернул себе лидирующее положение, потеряв его, однако, спустя всего два дня.

Согласно текущему состоянию рейтинга Bloomberg, третью строчку в списке занимает основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $136 млрд. За ним идут глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($115 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($102 млрд).

Еще в начале 2020 года Илон Маск едва входил в топ-50 богатейших людей мира. Однако в течение 2020 года акции Tesla прибавили более 740%, что позволило ему вырваться в лидеры списка.

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