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Безос вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск потерял статус богатейшего человека в мире. Его обошел основатель Amazon Джефф Безос, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

После завершения торгов на американских биржах состояние Маска оценивается в $190 млрд. За день оно сократилось на $4,58 млрд. Состояние Безоса оценивается в $191 млрд, за день оно уменьшилось на $372 млн.

Материал дополняется.

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