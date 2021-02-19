Экозащитники подали иск к компании Абрамовича из-за стройки в Крылатском

Экозащитники через суд требуют от властей Москвы расторгнуть договор аренды земли в Крылатском с группой Millhouse — здесь она планирует построить паркинг с бассейном. Противники стройки уверены, что она идет в охранной зоне

Велотрасса «Крылатское» в ландшафтном заказнике Крылатские холмы (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Межрегиональная общественная благотворительная организация «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» в конце января подала иск к департаменту городского имущества и ООО «Вестерн Эстейт». Последнее входит в инвестиционную группу Millhouse Романа Абрамовича, следует из данных СПАРК. Московский Арбитражный суд Москвы принял иск к производству, первое заседание назначено на март.

Как следует из искового заявления (есть у РБК), экозащитники оспаривают законность строительства компанией бизнесмена многоэтажного паркинга на Крылатской улице, по-соседству с офисным комплексом «Крылатские холмы», который также принадлежит Millhouse.

Участок площадью 0,9 га на Крылатской улице раньше входил в состав природно-исторического парка «Москворецкий», особо охраняемой природной территории (ООПТ) Москвы. Но в 2017 года Москва заключила договор аренды земли с ООО «Медикал Эстейт», которое позже было присоединено к «Вестерн Эстейт» для строительства восьмиэтажного паркинга на 500 машино-мест. Разрешение на строительство комплекса девелопер получил осенью 2019 года.

Авторы иска просят признать незаконным договор аренды на участок строительства, поскольку, по их данным, перед заключением договора аренды участок не был должным образом выведен из особо охраняемой природной территории. На участке, по их версии, не проводилось экологической экспертизы, а без этого исключить его из охранной зоны было нельзя. Также в иске отмечается, что договор аренды был заключен без проведения торгов или конкурса.