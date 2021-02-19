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Экозащитники подали иск к компании Абрамовича из-за стройки в Крылатском

Экозащитники через суд требуют от властей Москвы расторгнуть договор аренды земли в Крылатском с группой Millhouse — здесь она планирует построить паркинг с бассейном. Противники стройки уверены, что она идет в охранной зоне
Велотрасса «Крылатское» в ландшафтном заказнике Крылатские холмы
Велотрасса «Крылатское» в ландшафтном заказнике Крылатские холмы (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Межрегиональная общественная благотворительная организация «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» в конце января подала иск к департаменту городского имущества и ООО «Вестерн Эстейт». Последнее входит в инвестиционную группу Millhouse Романа Абрамовича, следует из данных СПАРК. Московский Арбитражный суд Москвы принял иск к производству, первое заседание назначено на март.

Как следует из искового заявления (есть у РБК), экозащитники оспаривают законность строительства компанией бизнесмена многоэтажного паркинга на Крылатской улице, по-соседству с офисным комплексом «Крылатские холмы», который также принадлежит Millhouse.

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Фото:Kirsty Wigglesworth / AP

Участок площадью 0,9 га на Крылатской улице раньше входил в состав природно-исторического парка «Москворецкий», особо охраняемой природной территории (ООПТ) Москвы. Но в 2017 года Москва заключила договор аренды земли с ООО «Медикал Эстейт», которое позже было присоединено к «Вестерн Эстейт» для строительства восьмиэтажного паркинга на 500 машино-мест. Разрешение на строительство комплекса девелопер получил осенью 2019 года.

Авторы иска просят признать незаконным договор аренды на участок строительства, поскольку, по их данным, перед заключением договора аренды участок не был должным образом выведен из особо охраняемой природной территории. На участке, по их версии, не проводилось экологической экспертизы, а без этого исключить его из охранной зоны было нельзя. Также в иске отмечается, что договор аренды был заключен без проведения торгов или конкурса.

«Земельный участок находится внутри границ ООПТ. Функционирование объекта гаражного назначения невозможно без постоянного перемещения автомобильного транспорта по ООПТ, что приведет к увеличению антропогенной нагрузки на территорию ООПТ, значительного возрастания факторов беспокойства для питающих на ООПТ животных», — говорится в иске.

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Фото:Денис Вышинский / ТАСС

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Представитель Millhouse, в свою очередь, настаивает, что на момент предоставления участка компании в аренду он не был в составе OOПТ. Представитель инвестиционной группы добавляет, что проект компании направлен на решение проблемы недостаточной транспортной инфраструктуры района. По его словам, паркинг поможет разгрузить улицу Крылатскую и сделает посещение парка и олимпийской велотрассы, которая находится по-близости, более удобным. Кроме того, на крыше паркинга появится открытый 50-метровый бассейн: по словам представителя Millhouse, компания решила добавить его в проект из-за соседства с велотрассой. В здании запланированы удобства для спортсменов, например душевые для велосипедистов.

В департаменте городского имущества Москвы и в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы не ответили на запросы РБК.

Руководитель направления «Коммерческие споры» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин считает, что у суда есть основания для признания данной сделки аренды недействительной. «Очевидно нарушение публичного интереса и прав широкого круга лиц», — уверен он. Изменение статуса особо охраняемой природной территории всегда должна производиться с условием проведения государственной экологической экспертизы, а также с учетом публичных слушаний согласно нормам земельного кодекса и закона о особо охраняемых природных территориях, говорит Малинин.

Адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова добавляет, что до 2012 года можно было исключить из ООПТ участки без проведения экологической экспертизы, но только те, на которых к тому времени уже находились гаражи. По данным «Принципъ», участок будущего строительства не был занят постройками. Также, согласно документам правительства Москвы, еще в 2013 году территория относилась к ООПТ.

Но, по мнению Шляпниковой обоснованность требований истцов вызывают сомнения, поскольку договор аренды был заключен в 2017 году, а истцы обратились в суд только в 2021, то есть за пределами трехлетнего срока исковой давности. «Пропуск срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске», — добавляет она.

Автор
Надежда Федорова
Роман Абрамович строительство экологи
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