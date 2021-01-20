Привлекший инвестиции Абрамовича стартап создал батареи для электрокаров

Стартап StoreDot создал батареи для электрокаров, которые заряжаются за пять минут. В компании считают, что новые аккумуляторы устранят страхи водителей просидеть несколько часов на зарядной станции или застрять на шоссе

Израильский стартап StoreDot выпустил первую партию разработанных им аккумуляторов для электрокаров, которым для полной зарядки требуется пять минут. Об этом говорится в сообщении компании.

Батареи произвела компания EVE Energy в Китае на стандартных производственных линиях, использующихся для сборки литий-ионных аккумуляторов.

Основное отличие этих аккумуляторов в том, что графит, который используется в большинстве современных батарей, заменили на металлоидные наночастицы. Эта замена решает проблемы с безопасностью, сроком службы и разбуханием аккумуляторов — главными проблемами на пути к быстрой зарядке, говорится в сообщении StoreDot.

По словам главы стартапа Дорона Майерсдорфа, к концу 2021 года StoreDot планирует выпустить второй образец, в котором графит заменят уже на более дешевый кремний.