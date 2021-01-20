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Привлекший инвестиции Абрамовича стартап создал батареи для электрокаров

Стартап StoreDot создал батареи для электрокаров, которые заряжаются за пять минут. В компании считают, что новые аккумуляторы устранят страхи водителей просидеть несколько часов на зарядной станции или застрять на шоссе

Израильский стартап StoreDot выпустил первую партию разработанных им аккумуляторов для электрокаров, которым для полной зарядки требуется пять минут. Об этом говорится в сообщении компании.

Батареи произвела компания EVE Energy в Китае на стандартных производственных линиях, использующихся для сборки литий-ионных аккумуляторов.

Основное отличие этих аккумуляторов в том, что графит, который используется в большинстве современных батарей, заменили на металлоидные наночастицы. Эта замена решает проблемы с безопасностью, сроком службы и разбуханием аккумуляторов — главными проблемами на пути к быстрой зарядке, говорится в сообщении StoreDot.

По словам главы стартапа Дорона Майерсдорфа, к концу 2021 года StoreDot планирует выпустить второй образец, в котором графит заменят уже на более дешевый кремний.

Tesla запустила станцию экспресс-зарядки электрокаров за 15 минут
Технологии и медиа
Фото:Patrick T. Fallon / Bloomberg

В беседе с The Guardian Майерсдорф отметил, что основное препятствие для широкого распространения электрокаров — это не их стоимость, а беспокойство, связанное с тем, на какое расстояние хватит заряда батареи. «Вы или боитесь застрять на шоссе, или вам придется два часа просидеть на зарядной станции», — сказал он. Однако если зарядка электрокара станет похожа на заправку машин на бензине, это беспокойство исчезнет, полагает Майерсдорф.

По данным The Guardian, для зарядки батарей StoreDot за пять минут нужны специальные, более мощные зарядные устройства. Компания планирует, что водители электрокаров смогут заряжать созданные стартапом аккумуляторы к 2025 году. Одного пятиминутного заряда будет хватать на 100 миль, или более 160 км.

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Израильской компанией StoreDot владеет бизнесмен Кенес Ракишев. В 2014 году газета The Wall Street Journal сообщила, что в стартап $10 млн инвестировал российский миллиардер Роман Абрамович.

Автор
Виктория Полякова
электрокары аккумулятор Роман Абрамович
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