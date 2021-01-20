Привлекший инвестиции Абрамовича стартап создал батареи для электрокаров
Израильский стартап StoreDot выпустил первую партию разработанных им аккумуляторов для электрокаров, которым для полной зарядки требуется пять минут. Об этом говорится в сообщении компании.
Батареи произвела компания EVE Energy в Китае на стандартных производственных линиях, использующихся для сборки литий-ионных аккумуляторов.
Основное отличие этих аккумуляторов в том, что графит, который используется в большинстве современных батарей, заменили на металлоидные наночастицы. Эта замена решает проблемы с безопасностью, сроком службы и разбуханием аккумуляторов — главными проблемами на пути к быстрой зарядке, говорится в сообщении StoreDot.
По словам главы стартапа Дорона Майерсдорфа, к концу 2021 года StoreDot планирует выпустить второй образец, в котором графит заменят уже на более дешевый кремний.