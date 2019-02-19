Чистая прибыль «Победы» за год упала почти вдвое

Чистая прибыль «Победы» за год упала почти вдвое

Чистая прибыль лоукостера «Победа» («дочка» «Аэрофлота») по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2018 году составила 2,013 млрд руб., выручка — 35,533 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

По данным СПАРК, в 2017 году эти показатели составили 3,5 млрд руб. и 20,3 млрд руб. соответственно. Таким образом, чистая прибыль авиакомпании упала на 43%, а выручка увеличилась на 75%.

В прошлом году «Победа» перевезла более 7,184 млн клиентов, что на 55% больше показателя 2017 года. Средняя занятость кресел оказалась на уровне 94%, а показатель пунктуальности компании — 92,8%. В течение 2018 года компания продала более 400 тыс. билетов по минимальным тарифам 499/999 руб. с учетом всех аэропортовых сборов.