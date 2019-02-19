Бизнес , 16:11
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Чистая прибыль «Победы» за год упала почти вдвое
Чистая прибыль лоукостера «Победа» («дочка» «Аэрофлота») по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2018 году составила 2,013 млрд руб., выручка — 35,533 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
По данным СПАРК, в 2017 году эти показатели составили 3,5 млрд руб. и 20,3 млрд руб. соответственно. Таким образом, чистая прибыль авиакомпании упала на 43%, а выручка увеличилась на 75%.
В прошлом году «Победа» перевезла более 7,184 млн клиентов, что на 55% больше показателя 2017 года. Средняя занятость кресел оказалась на уровне 94%, а показатель пунктуальности компании — 92,8%. В течение 2018 года компания продала более 400 тыс. билетов по минимальным тарифам 499/999 руб. с учетом всех аэропортовых сборов.
снизилась в 10,2 раза в годовом выражении и составила 2,8 млрд (в 2017 году — 28,4 млрд руб). Причиной в компании назвали «усиление конкуренции на рынке авиаперевозок». По мнению аналитиков, падению прибыли также способствовал рост цен на авиатопливо.