Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в 2019 году выросла почти вдвое

Компания связывает это с расширением сети маршрутов и увеличением частоты полетов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2019 году чистая прибыль «Аэрофлота» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 89,1% и составила 5,28 млрд руб. против 2,8 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в РБК.

Выручка за прошлый год увеличилась на 9,3% — до 551,8 млрд руб. Увеличение выручки компания связывает с «ростом производственных показателей компании, а также динамикой курсов основных валют». «В 2019 году пассажирооборот авиакомпании превысил знаковый рубеж 100 млрд и составил 101,6 млрд пассажиро-километров (рассчитывается как произведение количества перевезенных пассажиров на расстояние их перевозки. — РБК), что на 3,8% больше показателя 2018 года», — говорится в сообщении компании. «Аэрофлот» нарастил количество рейсов на 6,8%, расширил маршрутную сеть и увеличил частоту полетов, подчеркивается в отчете.

Общие затраты перевозчика выросли на 8,7%, до 543 млрд руб. Наиболее существенное влияние на затраты оказал рост расходов на аэропортовые сборы и обслуживание в аэропортах (за 2019 год они выросли на 12,7 млрд руб.), говорится в отчете «Аэрофлота». Кроме того, продолжился рост расходов на топливо и техническое обслуживание. «Цены на керосин в течение всего года находились на уровне, значительно превышающем средний исторический», — говорится в сообщении.

Как отмечает авиакомпания, в течение года были внедрены инициативы, направленные на улучшение финансовых результатов группы «Аэрофлот» (куда также входит авиакомпания «Россия» и лоукостер «Победа»), сопровождавшиеся «жестким контролем над затратами». Так, в сентябре «Аэрофлот» решил закрыть бизнес-залы в 18 городах для обладателей золотых карт, а в октябре доступ в бизнес-зал аэропорта Магнитогорска впервые урезал и владельцам платиновых карт.

В 2018 году чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ снизилась в десять раз и составила 2,8 млрд против 28,4 млрд руб. годом ранее — в основном из-за подорожавшего топлива и усиления конкуренции на рынке авиаперевозок.