Компания Мамута продала вертолетный бизнес в Швейцарии

Связанная с Мамутом Lynwood продала 100% акций производителя вертолетов Kopter итальянскому машиностроительному холдингу Leonardo. Сумма сделки составила $185 млн

Инвестиционная компания Lynwood Investments, связанная с российским бизнесменом Александром Мамутом, продал 100% акций швейцарской компании Kopter Group AG (ранее называлась Marenco SwissHelicopter), которая занимается производством вертолетов для гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба компании Leonardo, выступившая в сделке покупателем.

«Этот шаг позволяет Leonardo еще больше укрепить свое мировое лидерство и позиции в секторе вертолетостроения», — говорится в сообщении.

Сумма сделки, как уточнили в компании, составила $185 млн. Ее завершение, как уточнили в Leonardo, зависит от определенных условий и, как ожидается, состоится в первом квартале 2020 года.

Генеральный директор Leonardo Алессандро Профумо заявил, что благодаря этой покупке компания приобретает инновационные технологии, которые дополнят уже имеющиеся, а также будут способствовать тому, чтобы Leonardo находилась в авангарде инноваций и конкурентоспособности, при этом сохраняя свою финансовую устойчивость.