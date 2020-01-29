Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 62,83 (+0,49) Quote, 28 янв, 12:09
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 69,23 (+0,45) Quote, 28 янв, 12:09
Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ Финансы, 07:00 Бывший знаменосец сборной стал основным кандидатом в главы КХЛ Спорт, 07:00 Экс-глава СНБО Украины сообщил о попытках договориться с США Политика, 06:55 Компания Мамута продала вертолетный бизнес в Швейцарии Бизнес, 06:52 Число зараженных коронавирусом превысило 6 тыс. человек Общество, 06:52 Из-за схода вагонов с рельсов в Иркутской области задержались три поезда Общество, 06:17 Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату Общество, 06:02 Starbucks закрыл более половины кофеен в Китае из-за коронавируса Бизнес, 05:43 Число пострадавших военных США из-за авиаударов в Ираке возросло до 50 Политика, 05:11 Австралия решила вывозить своих граждан из Уханя на остров Рождества Общество, 05:00 МИД Ирана поддержал Палестину в неприятии «сделки века» Политика, 04:11 СМИ узнали о желании Захарченко вернуть конфискованные ₽9 млрд через суд Общество, 04:01 Тела погибших при падении вертолета с Брайантом извлечены из-под обломков Спорт, 03:29 Белый дом допустил прекращение авиасообщения с КНР Общество, 03:13
Бизнес ,  
0 

Компания Мамута продала вертолетный бизнес в Швейцарии

Связанная с Мамутом Lynwood продала 100% акций производителя вертолетов Kopter итальянскому машиностроительному холдингу Leonardo. Сумма сделки составила $185 млн

Инвестиционная компания Lynwood Investments, связанная с российским бизнесменом Александром Мамутом, продал 100% акций швейцарской компании Kopter Group AG (ранее называлась Marenco SwissHelicopter), которая занимается производством вертолетов для гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба компании Leonardo, выступившая в сделке покупателем.

«Этот шаг позволяет Leonardo еще больше укрепить свое мировое лидерство и позиции в секторе вертолетостроения», — говорится в сообщении.

Сумма сделки, как уточнили в компании, составила $185 млн. Ее завершение, как уточнили в Leonardo, зависит от определенных условий и, как ожидается, состоится в первом квартале 2020 года.

Компания Мамута продала основную долю в британской книжной сети
Бизнес

Генеральный директор Leonardo Алессандро Профумо заявил, что благодаря этой покупке компания приобретает инновационные технологии, которые дополнят уже имеющиеся, а также будут способствовать тому, чтобы Leonardo находилась в авангарде инноваций и конкурентоспособности, при этом сохраняя свою финансовую устойчивость.

Гендиректор Kopter Андреас Левенштейн, комментируя сделку, сказал, что слияние со столь крупным игроком на рынке вертолетостроения даст компании поддержку в вопросе дальнейшего развития.

Kopter, базирующаяся в Швейцарии, была основана в 2009 году. Изначально она называлась Marenco SwissHelicopter, а свое нынешнее название получила в 2018 году. Главной разработкой компании является однодвигательный легкий вертолет SKYe SH09.

Leonardo — один из крупнейших машиностроительных холдингов в Италии. Он выполняют заказы в сферах обороны, энергетики, вертолетостроения, телекоммуникаций и транспорта. Одно из подразделений компании — Alenia Aermacchi — владеет 25% плюс одна акция ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Александр Мамут, вертолеты, Швейцария
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о решении структур Мамута продать франчайзи Hamleys
Бизнес
Сбербанк станет совладельцем интернет-холдинга Александра Мамута
Технологии и медиа
ВЭБ передумал покупать долю в «Стрелке» Александра Мамута
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter