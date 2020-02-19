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«Коммерсантъ» узнал о нежелании кабмина повышать налог на добычу угля

По данным «Коммерсанта», Минфин выступил с идеей повысить налоги для компаний, добывающих уголь, алмазы, золото и сырье для минеральных удобрений. В министерстве заявляли, что не готовят подобных законопроектов
Фото: Александр Колбасов / ТАСС

Минпромторг, Минэкономики и Минэнерго не поддерживают планы Минфина по повышению налогов для компаний, добывающих твердые полезные ископаемые, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«[Министерства] готовят на эту тему отрицательные позиции», — сообщил собеседник «Коммерсанта» в одной из крупных компаний. По данным издания, в кабмине опасаются, что повышение налогов заставит компании сократить свои инвестиционные программы.

11 февраля газета со ссылкой на источники сообщила, что Минфин разработал предложения по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которые не относятся к углеводородам, таких как уголь, алмазы, золото и сырье для производства минеральных удобрений. Ведомство планирует установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках. Минфин также предлагает изменить расчет НДПИ для алмазов и использовать фактические цены реализации драгоценных камней, а не указанные в прайс-листах. Для компаний, добывающих золото и сырье для производства минеральных удобрений, предлагается установить специальный налоговый режим, при котором налогом облагается разница между выручкой от продажи сырья и расходами (по аналогии с налогом на дополнительный доход для нефти и газа).

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля
Экономика

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в разговоре с «Интерфаксом» заявил, что ведомство не предлагало повышать налоги для ненефтегазовых отраслей.

«В Минфине этот вопрос не обсуждается. Какая-то рабочая переписка была, из нее выдернуты какие-то пара абзацев, не знаю. Но мы никакие законопроекты не разрабатываем», — сказал он.

По данным «Коммерсанта», инициатором роста налогов для добывающих компаний, не занимающихся добычей нефти и газа, является министр финансов Антон Силуанов. В случае повышения нагрузки бюджет может получить дополнительные 40 млрд руб. ежегодно.

О необходимости наращивать объем инвестиций заявлял президент России Владимир Путин в январе во время послания Федеральному собранию, а также в феврале во время совещания с членами правительства по экономическим вопросам. Тогда президент поставил в качестве задачи выход на ежегодный темп прироста инвестиций не ниже 5–7%.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Министерство финансов России, повышение налогов, уголь
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