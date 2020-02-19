«Коммерсантъ» узнал о нежелании кабмина повышать налог на добычу угля

По данным «Коммерсанта», Минфин выступил с идеей повысить налоги для компаний, добывающих уголь, алмазы, золото и сырье для минеральных удобрений. В министерстве заявляли, что не готовят подобных законопроектов

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Минпромторг, Минэкономики и Минэнерго не поддерживают планы Минфина по повышению налогов для компаний, добывающих твердые полезные ископаемые, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«[Министерства] готовят на эту тему отрицательные позиции», — сообщил собеседник «Коммерсанта» в одной из крупных компаний. По данным издания, в кабмине опасаются, что повышение налогов заставит компании сократить свои инвестиционные программы.

11 февраля газета со ссылкой на источники сообщила, что Минфин разработал предложения по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которые не относятся к углеводородам, таких как уголь, алмазы, золото и сырье для производства минеральных удобрений. Ведомство планирует установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках. Минфин также предлагает изменить расчет НДПИ для алмазов и использовать фактические цены реализации драгоценных камней, а не указанные в прайс-листах. Для компаний, добывающих золото и сырье для производства минеральных удобрений, предлагается установить специальный налоговый режим, при котором налогом облагается разница между выручкой от продажи сырья и расходами (по аналогии с налогом на дополнительный доход для нефти и газа).

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в разговоре с «Интерфаксом» заявил, что ведомство не предлагало повышать налоги для ненефтегазовых отраслей.