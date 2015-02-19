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QIWI связала следственные действия в своем офисе с партнерами QIWI Банка
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QIWI связала следственные действия в своем офисе с партнерами QIWI Банка
Бизнес, 19 фев 2015, 16:02
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QIWI связала следственные действия в своем офисе с партнерами QIWI Банка
Следственные действия в офисе QIWI, которые проводятся с вечера 18 февраля, касаются работы партнеров QIWI Банка. В компании заявили, что не могут разглашать подробности в интересах следствия
Один из терминалов Qiwi (Фото: ТАСС)

Следственные действия, которые проходят в московском офисе группы QIWI, касаются работы партнеров ​QIWI Банка, говорится в комментарии группы, поступившем в РБК.

«Следственные действия, касающиеся работы партнеров КИВИ Банка (АО), который входит в состав группы QIWI, начались 18 февраля в 15:00. Сотрудники QIWI предоставили всю необходимую информацию и разъяснения представителям компетентных органов. Организовано эффективное сотрудничество», – говорится в сообщении.

При этом в компании заявили, что не могут разглашать подробности «в интересах следствия».

Ранее представитель компании уточнила Интерфаксу, что сейчас сотрудники правоохранительных органов находятся на территории офиса и изучают необходимую документацию.

Однако в комментарии группы отмечается, что претензий к QIWI предъявлено не было. «Компания работает в штатном режиме, платежный сервис полностью доступен для пользователей. Причин для беспокойства нет», – заверили в QIWI.

В компании утверждают, что «регулярные запросы со стороны правоохранительных органов о деятельности партнеров и клиентов компании – это обычная практика для финансовых организаций». «Как правило, это письменные запросы, однако 18–19 февраля представителям правоохранительных органов необходимо было получить нужную информацию и документы непосредственно в московском офисе группы QIWI», – поясняется в комментарии QIWI.

Накануне РБК писал, что в московском офисе компании QIWI проходит проверка документов, агентов и партнеров компании. Очевидец происходящего тогда рассказал, что вечером в офис пришли сотрудники ФСБ. По данным источника РБК, обыск проводится в связи с расследованием по контрагентам QIWI. При этом сервера из офиса не изымались.

QIWI Банк занимает 194-е место по активам и 261-е место по капиталу в рейтинге Интерфакс-ЦЭА по итогам 2014 года. Его активы – 16,7 млрд руб., капитал 1,3 млрд руб. Основная часть активов вложена в высоколиквидные бумаги, а также в облигации. Операционная деятельность банка – обработка транзакций системы QIWI. Как говорится на сайте компании QIWI, ежедневно через банк проходит 750 тыс. транзакций. У банка около 169 тыс. точек розничного обслуживания. КИВИ Банк также входит в систему страхования вкладов.

Основным акционером КИВИ Банка (99,9%) является ЗАО «КИВИ», следует из данных на сайте группы.  Крупнейшим акционером QIWI является компания Saldivar Investments, а бенефициаром последней  – гендиректор QIWI Сергей Солонин).

Группа QIWI была учреждена в 2007 году Mail.Ru Group и менеджментом холдинга. В ее состав входят платежный сервис QIWI, «QIWI Кошелек», QIWI Банк, коммуникационная система «QIWI Реклама», производитель фискальной техники для платежных терминалов Pay Kiosk и организатор лотерей на терминалах «Лото Интегратор». QIWI Pls управляет крупнейшей платежной системой в России (обслуживает ежемесячно до 70 млн плательщиков). Акционерами компании являются Mail.ru, топ-менеджеры, фонды группы Thornburg Investment Trust, Mitsui.
 

Автор: Настя Березина.
Теги: Qiwi , следственные действия
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