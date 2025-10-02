Глава Ryanair обвинил ЕС в неспособности защитить аэропорты от дронов

Гендиректор Ryanair призвал сбивать дроны, мешающие работе аэропортов ЕС, и назвал инициативу «стены дронов» бесполезной. Он раскритиковал руководство Евросоюза и предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен уйти

Майкл О’Лири (Фото: Andrew Burton / Getty Images)

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири раскритиковал руководство ЕС за отсутствие решительных мер против дронов, нарушающих работу аэропортов Европы, и призвал их сбивать.

«Я не верю в [главу Европейской комиссии Урсулу] фон дер Ляйен. Она бесполезна, и ей следует уйти», — сказал О’Лири.

Его слова прозвучали на фоне обсуждений инициативы о создании «стены дронов», призванной защитить воздушное пространство ЕС от беспилотников. О’Лири заявил, что такие меры бесполезны.

Проект «Стена дронов» анонсировала Европейская комиссия, после того как несколько стран, в том числе Польша и Румыния, зафиксировали нарушения своего воздушного пространства дронами. В Европе обвинили в произошедшем Россию; Москва подчеркивает, что не имеет отношения к этим инцидентам.

«Я не верю в европейских лидеров, сидящих за чашкой чая с печеньем. Если вы не можете обеспечить даже безопасность полетов над Францией, то каковы наши шансы на то, что они защитят нас от России?» — добавил он, имея в виду отмену маршрутов над Францией во время забастовок авиадиспетчеров.

В июле авиакомпании страны были вынуждены отменить 40% своих рейсов, вылетающих или прибывающих в аэропорты Парижа Шарль-де-Голль и Орли, за день до летних каникул из-за забастовки авиадиспетчеров.

Глава Ryanair также напомнил о закрытии европейских аэропортов на фоне инцидентов с беспилотниками — так, польские аэропорты были закрыты на четыре часа, а датские аэропорты — примерно на два.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что право европейцев — «заставить уважать европейское воздушное пространство» и европейские страны «ускоренными темпами» приближаются к тому, чтобы получить «дополнительные возможности» в сфере беспилотников не только для Киева, но и для ЕС.

«Стена дронов» станет главной темой неформального саммита ЕС в Копенгагене. В самой Дании недавно тоже произошло несколько инцидентов с беспилотниками. Как писал Bloomberg, сложность и размеры необходимого финансирования, вероятно, задержат реализацию проекта на долгие годы.