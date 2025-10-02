 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава Ryanair обвинил ЕС в неспособности защитить аэропорты от дронов

Глава Ryanair О’Лири обвинил ЕС в неспособности защитить аэропорты от дронов
Гендиректор Ryanair призвал сбивать дроны, мешающие работе аэропортов ЕС, и назвал инициативу «стены дронов» бесполезной. Он раскритиковал руководство Евросоюза и предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен уйти
Майкл О&rsquo;Лири
Майкл О’Лири (Фото: Andrew Burton / Getty Images)

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири раскритиковал руководство ЕС за отсутствие решительных мер против дронов, нарушающих работу аэропортов Европы, и призвал их сбивать.

«Я не верю в [главу Европейской комиссии Урсулу] фон дер Ляйен. Она бесполезна, и ей следует уйти», — сказал О’Лири.

Его слова прозвучали на фоне обсуждений инициативы о создании «стены дронов», призванной защитить воздушное пространство ЕС от беспилотников. О’Лири заявил, что такие меры бесполезны.

Проект «Стена дронов» анонсировала Европейская комиссия, после того как несколько стран, в том числе Польша и Румыния, зафиксировали нарушения своего воздушного пространства дронами. В Европе обвинили в произошедшем Россию; Москва подчеркивает, что не имеет отношения к этим инцидентам.

«Я не верю в европейских лидеров, сидящих за чашкой чая с печеньем. Если вы не можете обеспечить даже безопасность полетов над Францией, то каковы наши шансы на то, что они защитят нас от России?» — добавил он, имея в виду отмену маршрутов над Францией во время забастовок авиадиспетчеров.

В июле авиакомпании страны были вынуждены отменить 40% своих рейсов, вылетающих или прибывающих в аэропорты Парижа Шарль-де-Голль и Орли, за день до летних каникул из-за забастовки авиадиспетчеров.

Макрон рассказал, что нужно Европе помимо «стены дронов»
Политика
Эмманюэль Макрон

Глава Ryanair также напомнил о закрытии европейских аэропортов на фоне инцидентов с беспилотниками — так, польские аэропорты были закрыты на четыре часа, а датские аэропорты — примерно на два.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что право европейцев — «заставить уважать европейское воздушное пространство» и европейские страны «ускоренными темпами» приближаются к тому, чтобы получить «дополнительные возможности» в сфере беспилотников не только для Киева, но и для ЕС.

«Стена дронов» станет главной темой неформального саммита ЕС в Копенгагене. В самой Дании недавно тоже произошло несколько инцидентов с беспилотниками. Как писал Bloomberg, сложность и размеры необходимого финансирования, вероятно, задержат реализацию проекта на долгие годы.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Ryanair дроны Евросоюз аэропорты Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Материалы по теме
В двух регионах сбили более десяти дронов
Политика
Макрон рассказал, что нужно Европе помимо «стены дронов»
Политика
Spiegel узнал о пролетах дронов в Германии над военными объектами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Песков сравнил с бандой участников дискуссии об изъятии активов России Политика, 11:49
Кремль пообещал дать должный ответ на передачу «Томагавков» Украине Политика, 11:45
Проект Sentiss «Зоркие сердца» стал лауреатом национальной премии Пресс-релиз, 11:43
СФР назвал средний размер единовременных выплат по накопительной пенсии Общество, 11:43
В России испытали кинетическое оружие против любых беспилотников Технологии и медиа, 11:39
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе» Политика, 11:39
Женщину на остановке в Мытищах убило слетевшее с грузовика колесо Общество, 11:36
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Игрок «Вильярреала» пропустил матч ЛЧ из-за иудейского праздника Спорт, 11:35
Курс биткоина вырос и находится в 5% от рекорда. Что с другими монетами Крипто, 11:34
Суд в Москве заочно арестовал Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову Политика, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Бельгия отказалась изымать активы России без разделения рисков с ЕС Политика, 11:26
Sollers объявил старт продаж и назвал цены на новый пикап ST9 Авто, 11:21
Оператор предостерег от сценария с ростом тарифа на вывоз мусора в 10 раз Общество, 11:21