Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 12:36
«Локомотив» объявил о досрочном уходе Райковича из команды Спорт, 20:47 Иран ввел санкции против Трампа, Помпео и других американских чиновников Политика, 20:42 Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить ролик российского канала Технологии и медиа, 20:22 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 20:22 Фазель заявил об отсутствии выбора в ситуации с ЧМ по хоккею в Минске Спорт, 20:15 Минздрав опубликовал правила вакцинации «Спутником V» Общество, 20:14 «Магнит» запустит небольшие киоски в офисах и парках Бизнес, 20:12 Турфирмы не получили обещанные субсидии за чартеры на Байкал и в Хакасию Бизнес, 19:58 Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 19:53 Как в сторону США двигается новый «караван мигрантов». Видео Общество, 19:43 Помпео после санкций против «Фортуны» пригрозил «дополнительными шагами» Политика, 19:43 Что носили на инаугурации президенты и первые леди США Стиль, 19:41 «Росатом» заказал установку фигуры Берии в экспозиции на ВДНХ Общество, 19:39 Депутаты подготовили запрет на суррогатное материнство для одиноких людей Политика, 19:26
Бизнес ,  
0 

«Магнит» запустит небольшие киоски в офисах и парках

Компания «Магнит» в своем домашнем регионе — Краснодарском крае — начала тестировать новый формат торговых точек. В ближайшие месяцы будет открыто около 30 киосков с небольшим продовольственным ассортиментом
«Магнит» MGNT ₽5 181,5 -0,72% Купить
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

«Магнит», второй по обороту российский ретейлер, начал тестировать новый формат розничных точек — «Киоск Мини», сообщил представитель компании. Первая точка в ультрамалом формате была открыта в конце 2020-го на территории офиса компании в Краснодаре, далее пилот также продолжится в домашнем регионе. На первом этапе будет открыто около 30 киосков в разных типах локаций с высоким трафиком: офисах, транспортных узлах, пешеходных улицах, парках, спортивных объектах, учебных заведениях.

Площадь одного киоска — 18 кв. м, ассортимент состоит из 650 наименований, среди которых в основном готовая еда, снеки, напитки, мороженое, сладости. «Магнит» планирует открывать киоски и большего формата, а также брендированные вендинговые аппараты.

«Магнит» запустит новый формат магазинов с «цифровой начинкой»
Бизнес
Фото:Ольга Зиновская / ТАСС

Как пояснили в пресс-службе компании, преимущество ультрамалого формата в низких инвестициях, независимости от вакантности на рынке недвижимости, а также в отсутствии федеральных конкурентов. Кроме того, киоски и вендинг не будут каннибализировать собственную розницу. Инвестиции на точку ретейлер не раскрывает.

«За последние годы многие российские города начали борьбу с неорганизованной розничной торговлей на улицах, заметно сократилось количество небольших магазинов, ларьков. Но спрос на еду с собой остается высоким», — отмечает директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.

«У «Магнита» есть вполне успешный пример работы с малым форматом — проект небольших объектов продаж с «Почтой России», — напоминает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров: по его данным, на середину 2020 года их было около 800. Эксперт считает довольно интересным проект, который даст возможность использовать освобождающуюся нишу традиционной торговли и развивать собственные торговые марки. «Но, конечно, это небольшая история в рамках всего «Магнита», — добавляет он. Инвестиции в один торговый объект Бурмистров оценивает в 1–1,5 млн руб. в зависимости от холодильного оборудования.

Сегодня «Магнит» работает в нескольких форматах, компания развивает одноименные «магазины у дома», супермаркеты, суперсторы, пилотирует формат «жестких» дискаунтеров «Моя цена», магазины для мегаполисов «Сити» и алкомаркеты «Вечерний». Выручка компании в январе—сентябре 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019 года выросла на 14,6%, до 1 трлн 146,55 млрд руб. На конец сентября под управлением «Магнита» было 21,154 тыс. магазинов.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию
Автор
Анна Левинская
Магнит Ретейлеры
Материалы по теме
«Магнит» зафиксировал рост спроса на предновогодние товары в 2020 году
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter