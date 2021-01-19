«Магнит» запустит небольшие киоски в офисах и парках

Компания «Магнит» в своем домашнем регионе — Краснодарском крае — начала тестировать новый формат торговых точек. В ближайшие месяцы будет открыто около 30 киосков с небольшим продовольственным ассортиментом

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

«Магнит», второй по обороту российский ретейлер, начал тестировать новый формат розничных точек — «Киоск Мини», сообщил представитель компании. Первая точка в ультрамалом формате была открыта в конце 2020-го на территории офиса компании в Краснодаре, далее пилот также продолжится в домашнем регионе. На первом этапе будет открыто около 30 киосков в разных типах локаций с высоким трафиком: офисах, транспортных узлах, пешеходных улицах, парках, спортивных объектах, учебных заведениях.

Площадь одного киоска — 18 кв. м, ассортимент состоит из 650 наименований, среди которых в основном готовая еда, снеки, напитки, мороженое, сладости. «Магнит» планирует открывать киоски и большего формата, а также брендированные вендинговые аппараты.

Как пояснили в пресс-службе компании, преимущество ультрамалого формата в низких инвестициях, независимости от вакантности на рынке недвижимости, а также в отсутствии федеральных конкурентов. Кроме того, киоски и вендинг не будут каннибализировать собственную розницу. Инвестиции на точку ретейлер не раскрывает.

«За последние годы многие российские города начали борьбу с неорганизованной розничной торговлей на улицах, заметно сократилось количество небольших магазинов, ларьков. Но спрос на еду с собой остается высоким», — отмечает директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.