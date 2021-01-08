В Германии решили создать фонд для обхода санкций по «Северному потоку-2»

Парламент земли Мекленбург-Передняя Померания проголосовал за создание специального экологического фонда, который сможет участвовать в достройке трубопровода «Северный поток-2», сообщает Zeit Online.

Премьер-министр земли Мануэла Швезиг заявила, что фонд должен будет в первую очередь продвигать проекты, способствующие защите окружающей среды и климата.

У него также будет возможность участвовать в завершении строительства газопровода, в том числе закупая необходимые детали и оборудование. Это сделано для того, чтобы обойти введенные в конце прошлого года санкции США, пишет Zeit. По словам Швезиг, участие фонда будет зависеть от того, продолжат ли США использовать инструмент санкций против европейских компаний.

Почетным председателем фонда должен стать бывший премьер-министр Мекленбург-Передней Померании Эрвин Зеллеринг.