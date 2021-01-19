Турфирмы не получили обещанные субсидии за чартеры на Байкал и в Хакасию

В 2020 году государство так и не компенсировало туроператорам их затраты на развитие «приоритетных туристических маршрутов». В результате, как утверждают в отрасли, под вопросом оказались запланированные уже на этот год программы

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В 2020 году правительство не выделило туроператорам ни одной субсидии на развитие внутреннего туризма, предусмотренных постановлением правительства от 8 августа 2018 года. На проблему обратили внимание и Российский союз туриндустрии (РСТ) и общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», обратившиеся к курирующему туризм вице-премьеру Дмитрию Чернышенко (РБК ознакомился с копиями их писем). Это также следует из ответов представителя профильного вице-премьера — на вопрос о субсидиях он сообщил, что эта тема пока находится «в проработке Ростуризма». Представитель этого ведомства не ответил на запрос.

За что положены субсидии Эксперимент, в рамках которого турфирмы могут получить от государства возмещение части расходов за организацию туров по пилотным внутренним маршрутам, запустил еще премьер-министр Дмитрий Медведев. В перечень субсидируемых входят 11 маршрутов в «приоритетных» субъектах, среди которых Краснодарский край (без Сочи), Республика Алтай и Алтайский край, Бурятия, Камчатка, Сахалин, Архангельская и Вологодская области. Чтобы получить субсидию, туроператор должен отправить по маршруту не меньше установленного числа туристов (в большинстве регионов это 200–300 человек, минимум в 150 человек установлен для маршрута «Серебряное ожерелье» в Архангельской и Вологодской области). За каждого привезенного туриста турфирма должна получить от государства по 5 тыс. руб. на большинстве маршрутов (на «Серебряном ожерелье» — 1,5 тыс. руб.). Поездка по туристическо-рекреационному маршруту, за которую можно получить субсидию, должна длиться не меньше пяти дней, по культурно-познавательному — не менее трех. В конце 2019 года в правила предоставления субсидий были внесены несущественные изменения.

В бюджете на 2020 год были заложены 148,8 млн руб. на поддержку туроператоров (без учета помощи из резервного фонда правительства из-за пандемии), следует из материалов федерального казначейства.

В прошлом году туроператоры и авиаперевозчики, которые не могли летать за рубеж из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений на выезд, переориентировались на чартерные и регулярные рейсы для туристов внутри страны. В июне туры на Алтай с перелетом на самолетах авиакомпании Nordwind стал предлагать туроператор «Пегас Туристик». В том же месяце пакетные туры в Хакасию с доставкой чартерами начал продавать туроператор Anex Tour. Другой туроператор, TUI, в июле запустил чартеры в Бурятию, где предлагал экскурсии и отдых на Байкале. Первый рейс, как сообщала компания, прибыл в Улан-Удэ со 100-процентной загрузкой.

Получить субсидии туроператоры до сих пор так и не смогли, констатирует РСТ в своем письме. Туры, которые операторы разработали на базе чартерных программ в Бурятию, Хакасию и на Алтай, оказались востребованы, в том числе потому, что цены на них устанавливались в расчете на субсидии и «оказались кардинально ниже предлагавшихся до этого турпакетов на базе регулярной перевозки», указал президент РСТ Андрей Игнатьев. Если субсидии не будут выделены, под вопросом окажутся запланированные на 2021 год чартерные программы в Приморье, на Сахалин, Камчатку, Байкал, Алтай, Шерегеш и в другие регионы, предупредил РСТ. РБК направил запросы туроператорам.