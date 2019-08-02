Чиновники не выдали в этом году ни одной положенной турфирмам субсидии

Чиновники не выдали в этом году ни одной положенной турфирмам субсидии

Минэкономразвития в этом году до сих пор не выбрало туроператоров, которые смогут получить субсидии за отдохнувших в России клиентов. В прошлом году Минкультуры за четыре месяца перечислило турфирмам 60 млн руб.

Фото: Jorge Duenes / Reuters

Минэкономразвития в 2019 году пока не заключило ни одного соглашения с туроператорами на выделение субсидий на развитие внутреннего туризма, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Год назад, 8 августа 2018 года, правительство своим постановлением № 926 запустило эксперимент по субсидированию операторов внутреннего туризма. В рамках пилотного проекта компании, которые отправили своих клиентов на отдых по 11 маршрутам в «приоритетных» регионах России, могут получить от государства компенсацию расходов на организацию тура.

В прошлом августе, когда начался эксперимент, за развитие туризма в России отвечало Минкультуры. Уже к концу 2018 года министерство заключило с 27 туроператорами 43 соглашения, в рамках которых они должны были получить субсидии на 60,3 млн руб. Выплаты по тем соглашениям были совершены, заверил представитель Минкультуры.

В этом году за господдержку операторов внутреннего туризма отвечает Минэкономразвития, к которому с прошлой осени перешел контроль за отраслью. До конца года Минэкономразвития планирует выплатить туроператорам 160 млн руб., заверил представитель министерства (в федеральном бюджете на этот год на субсидии операторам внутреннего туризма заложены 320 млн руб.). Но на конец июля отбор заявок, на основе которых будут заключаться соглашения с туроператорами, еще не проводился, признают в Минэкономразвития. Его представитель лишь обещает, что отбор будет объявлен «до конца 2019 года».