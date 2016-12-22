В России вырастут цены на европейские вина из-за неурожая

В России в ближайшее время вырастут цены на вино из Европы. Сильнее всего — до 35% — подорожает относительно недорогая продукция, предупреждают импортеры. Причина заключается в прошлогоднем неурожае винограда в Старом Свете

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Европейские производители вина начали уведомлять российских импортеров об увеличении отпускных цен, рассказали РБК представители ряда виноторговых компаний. По их словам, речь идет о повышении цен производителей на 10–35% в зависимости от сегмента и страны происхождения продукции.

Причиной пересмотра ценовых соглашений стал прошлогодний неурожай винограда в Европе — заморозки весной и затем жаркая погода летом привели к значительному падению сборов.​ В большинстве основных винодельческих регионов Европы недобор урожая составил от 20 до 50%, как следствие, винодельческие хозяйства вынуждены были объявить о существенном повышении отгрузочных цен на продукцию, констатирует член совета директоров виноторговой компании Simple Сандро Хатиашвили.

«Настоящий кошмар​»​ В винодельческом сезоне 2017/18 года, который начался в сентябре, в Европе будет произведено, по прогнозам Европейской комиссии, 145 млн гкл вина — это на 14,5% меньше, чем в предыдущем сезоне, и является худшим показателем с 1982 года. Погодные катаклизмы затронули главные винодельческие страны Европы — Францию, Италию и Испанию, на которые приходится производство до 80% всего европейского вина. Европейская комиссия прогнозирует, что производство вина в Испании в текущем сезоне снизится на 15,1%, до 36,8 млн гкл, во Франции — на 18,4%, до 37,2 млн гкл, в Италии — на 21,4%, до 40 млн гкл. Неурожай заставил поставщиков повышать цены даже на предыдущие винтажи, чтобы компенсировать свои потери в этом сезоне, рассказывает директор по маркетингу компании MBG Wine Василий Дмитриев. К такой мере были вынуждены прибегнуть, например, некоторые шато в Бордо, потерявшие до 100% урожая. О возможном дефиците вина в Европе и последующем росте цен РБК еще в мае прошлого года говорил Мигель Торрес, президент испанской компании Torres и один из самых известных виноделов мира. Ситуацию в винодельческих регионах Европы он назвал «настоящим кошмаром», добавив, что не помнит такого за 50 лет работы в виноделии.

Первая угроза неурожая появилась после апрельских заморозков в Европе, а в ноябре винодельни стали объявлять новые цены, рассказывает директор по импорту компании «Ладога» Дмитрий Журкин. В настоящее время большинство участников рынка ведут переговоры о ценах со своими поставщиками, отмечают представители компаний.

Европейские вина в зависимости от ценового сегмента подорожают по-разному. Как полагают в Simple, в среднем сегменте (0,7–5 тыс. руб. за бутылку объемом 0,75 л) и премиальном (от 5 тыс. руб.) повышение цен будет наименее значительным.

Некоторые производители осознанно идут на финансовые потери, чтобы сохранить свои позиции, говорит Хатиашвили. По его оценкам, в среднем ценовом сегменте рост цен не превысит 15%, в премиальном — 10%.

Значительнее всего подорожают вина нижнего — до 700 руб. за бутылку — сегмента, уверены опрошенные РБК участники рынка. Уже сейчас рост отпускных цен в нем составляет 25–35%, говорят в Simple. Поставщики из Италии и Испании планируют поднять цены на 20–30%, подтверждает Дмитриев.

Дистрибьюторы уклончиво отвечают на вопрос, как повышение цен производителей повлияет на оптовые и, как следствие, розничные цены в российских магазинах. Как уверяет Журкин, пока компания цены не поднимала. ​В MBG Wine продолжают переговорный процесс. «Мы торгуемся с поставщиками, а после будем вынуждены ретранслировать новые цены нашим партнерам», — утверждает Дмитриев. Simple, по словам Хатиашвили, «понимает влияние роста цен на спрос и потому не будет в полном объеме транслировать рост отпускных цен на рынок».

В рознице цены на импортную винодельческую продукцию уже подросли. Тенденция к подорожанию вина действительно есть, отмечает представитель «Азбуки вкуса» Андрей Голубков. Но, добавляет он, поскольку сеть импортирует вино самостоятельно, у нее есть возможность бороться с этим в ходе переговоров с поставщиками. Представитель еще одного крупного федерального ретейлера сказал РБК, что ему известно от дистрибьюторов о грядущем повышении цен на европейское вино. В сети «Магнит» РБК заявили, что не могут подтвердить информацию о росте цен на европейское вино.

С мая прошлого года импортное вино, как ранее писал РБК, было выведено из-под действия пониженного акциза: импортеры ошибочно, по мнению Федеральной налоговой службы, платили от 5 до 14 руб. акциза вместо положенных 18–36 руб. В итоге стоимость вина, в том числе и в рознице, возросла, напоминают в Simple.

Всего за 11 месяцев 2017 года в Россию было ввезено, по данным Федеральной таможенной службы, 4,1 млн гкл вина на $922,8 млн, в том числе из Испании 1,3 млн гкл на $122,6 млн, из Италии — 698 тыс. гкл на $112,6 млн, из Франции — 310 тыс. гкл на $125 млн.

Производство российской винодельческой продукции за десять месяцев прошлого года (более свежих данных нет) составило, по данным Росстата, 5,6 млн гкл.