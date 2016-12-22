Минсельхоз поддержал идею увеличения доли российских вин в рознице

Минсельхоз рассмотрел предложение крымских виноделов о введении квоты на российские вина в магазинах и ресторанах. Долю отечественной продукции на полках надо увеличивать, но не путем госрегулирования, уверены в министерстве

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство сельского хозяйства поддерживает идею расширения присутствия российских вин на полках магазинов, но считает, что этот вопрос должен быть предметом договоренностей производителей и ретейлеров. Таков ответ Минсельхоза на предложение крымских виноделов установить квоту в 30% для отечественных вин в магазинах и ресторанах, рассказал РБК представитель министерства.

Как ранее писал РБК, 5 декабря 2017 года саморегулируемая организация «Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» (объединяет крупнейших производителей полуострова — «Массандру», «Инкерман», «Новый свет», «Золотую балку» и др.) обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность введения не менее 30% квоты для отечественного вина в торговых сетях, рознице и сегменте HoReCa. Как утверждалось в письме, подписанном председателем совета ассоциации Яниной Павленко, введение квоты «даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и виноделия». Глава правительства поручил Минсельхозу проработать возможность введения такой квоты.

Несколько дней назад Минсельхоз, как рассказали в его пресс-службе, отправил официальный отзыв на данное предложение в аппарат правительства. По мнению министерства, в законе о торговле уже «определен исчерпывающий перечень методов госрегулирования торговой деятельности», в то же время он предусматривает возможность заключения соглашений между разными участниками рынка. Поэтому в министерстве предлагают опираться на принципы саморегулирования, в том числе Кодекс добросовестных практик. Этот документ был подписан в декабре 2012 года и регулирует взаимоотношения между торговыми сетями и поставщиками. Минсельхоз, по словам его представителя, намерен сам организовывать встречи с участием ретейлеров и производителей, на которых будет обсуждаться продвижение отечественных вин.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова пока не ответила на запрос РБК.

На наличие российских вин в ассортименте влияет востребованность продукции у потребителя и конкурентоспособная цена, отмечает президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. По его словам, магазины заинтересованы в больших продажах, а покупатели в основном в винах не разбираются и зачастую отдают предпочтение иностранным брендам. Кроме того, Карпов сомневается в том, что в Кодексе добросовестных практик можно зафиксировать договоренности по продаже российского вина — это может противоречить антимонопольному законодательству.