 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Минпромторг предложил маркировать презервативы и филлеры

Минпромторг предложил распространить маркировку на презервативы и филлеры
С 1 июня 2026 года Минпромторг предложил расширить обязательную маркировку на презервативы, филлеры, шприцы, маски и другие медизделия. Ранее эксперимент по маркировке новых медизделий продлили до августа 2026 года
Фото: gpointstudio / Shutterstock
Фото: gpointstudio / Shutterstock

Минпромторг с 1 июня 2026 года предлагает расширить обязательную маркировку на такие изделия, как презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей. Документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Речь идет также о терапевтической дыхательной аппаратуре, инкубаторах для новорожденных, шприцах, инфузионных системах, салфетках, пробирках и медицинских масках. Участники оборота этих видов продукции будут обязаны наносить средства идентификации на потребительскую упаковку, говорится в документе.

Кроме того, для нескольких видов медицинских изделий, которые уже подпадают под маркировку, министерство предложило добавить коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). Это в том числе очистители воздуха, коронарные стенты, компьютерные томографы и санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.

Минпромторг ответил на жалобы химчисток о зависимости от импорта
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Маркировка всех лекарств в системе «Честный знак» стала обязательной в России с 1 июля 2020 года. Эксперимент по внедрению системы мониторинга на фармацевтическом рынке проводился с февраля 2017 года, однако срок обязательного введения неоднократно сдвигался из-за неготовности участников рынка. С 1 октября 2023 года обязательной маркировке уже подлежит ряд медицинских изделий — обеззараживатели воздуха, слуховые аппараты, компьютерные томографы, кресла‑коляски и др.

В 2024 году Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке новых медизделий — презервативов, шприцев, пробирок, медицинских масок и салфеток, в том числе одноразовых. Эксперимент был назначен на срок с сентября 2024-го по август 2025-го, однако в августе этого года его продлили до февраля 2026-го.

Министерство предложило снова продлить эксперимент осенью — уже до августа следующего года.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
презервативы Минпромторг маркировка медицинские изделия

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Минцифры разработают проект по маркировке контента, созданного ИИ
Технологии и медиа
В ОП предложили маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья
Общество
Обязательную маркировку сладостей, чая, кофе и игрушек введут в сентябре
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 22:45 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 22:45
В Берлине началась встреча Украины и США при участии ЕС и генсека НАТО Политика, 23:04
Как налоговая реформа отразится на компаниях Радио, 22:57
WSJ раскрыла детали предложенных США гарантий Украине Политика, 22:56
В Британии призвали «сыновей и дочерей» быть готовыми к нападению России Политика, 22:52
Лавров счел действия ЕС «одной, если не самой главной угрозой» Политика, 22:42
Axios узнал, что США и Украина могут провести новые переговоры в Майами Политика, 22:37
Европа предложит создать «многонациональные силы» в рамках гарантий Киеву Политика, 22:35
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Что такое машинное обучение и как оно меняет букмекерский бизнес Спорт, 22:32
Какие перспективы у российского фондового рынка Отрасли, 22:30
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Личная инвестстратегия на 2026 год: какие активы выбрать Инвестиции, 22:23
Минобороны России опровергло заявление Киева об уничтожении подлодки Политика, 22:16
Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд Бизнес, 22:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:05