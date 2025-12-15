Минпромторг предложил маркировать презервативы и филлеры

С 1 июня 2026 года Минпромторг предложил расширить обязательную маркировку на презервативы, филлеры, шприцы, маски и другие медизделия. Ранее эксперимент по маркировке новых медизделий продлили до августа 2026 года

Минпромторг с 1 июня 2026 года предлагает расширить обязательную маркировку на такие изделия, как презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей. Документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Речь идет также о терапевтической дыхательной аппаратуре, инкубаторах для новорожденных, шприцах, инфузионных системах, салфетках, пробирках и медицинских масках. Участники оборота этих видов продукции будут обязаны наносить средства идентификации на потребительскую упаковку, говорится в документе.

Кроме того, для нескольких видов медицинских изделий, которые уже подпадают под маркировку, министерство предложило добавить коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). Это в том числе очистители воздуха, коронарные стенты, компьютерные томографы и санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.

Маркировка всех лекарств в системе «Честный знак» стала обязательной в России с 1 июля 2020 года. Эксперимент по внедрению системы мониторинга на фармацевтическом рынке проводился с февраля 2017 года, однако срок обязательного введения неоднократно сдвигался из-за неготовности участников рынка. С 1 октября 2023 года обязательной маркировке уже подлежит ряд медицинских изделий — обеззараживатели воздуха, слуховые аппараты, компьютерные томографы, кресла‑коляски и др.

В 2024 году Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке новых медизделий — презервативов, шприцев, пробирок, медицинских масок и салфеток, в том числе одноразовых. Эксперимент был назначен на срок с сентября 2024-го по август 2025-го, однако в августе этого года его продлили до февраля 2026-го.

Министерство предложило снова продлить эксперимент осенью — уже до августа следующего года.