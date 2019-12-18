Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

У Evraz Романа Абрамовича возникли проблемы при поставке угля в Европу через Украину, РЖД не согласовали заявки на его перевозку. Украинские экспедиторы объясняют это появлением в схеме посредника — бизнесмена Николая Воробья

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины. Компания обратилась к заместителю гендиректора РЖД Алексею Шило с жалобой, что ей не согласовывают заявки о перевозке угля на станцию Ужгород и далее в Словакию и Венгрию в декабре 2019 года.

У РБК есть копия письма за подписью директора по логистике Evraz Кирилла Пикалова от 13 декабря. Его подлинность подтвердил знакомый с содержанием документа источник, близкий к одной из российских металлургических компаний, поставляющих уголь в Европу.

В пресс-службах Evraz и РЖД отказались от комментариев.

Почему РЖД отказываются везти уголь Evraz

Топ-менеджер Evraz попросил разъяснить причины отказа в согласовании заявок на поставки в Европу. «Evraz срывает контракты на поставку угольной продукции предприятиям, находящимся в странах Европы, с риском получения [металлургической компанией] финансовой ответственности», — говорится в жалобе Пикалова.