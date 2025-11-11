 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Что ждет маркетплейсы в 2025 году⁠,
0

Орешкин предупредил маркетплейсы о мерах из-за «монопольного поведения»

Орешкин: маркеплейсы столкнутся с мерами регуляторов из-за повышения комиссии
Сюжет
Что ждет маркетплейсы в 2025 году
Маркетплейсы должны держать свои комиссии «в определенных рамках», иначе регулятор примет меры, заявил Орешкин. Такие действия он сравнил с «монопольным поведением». В качестве положительного примера он привел приложения такси
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Маркетплейсы должны держать комиссии на своих площадках «в определенных рамках», иначе им придется столкнуться с мерами регуляторов, сообщил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступая на «Дне платформенной экономики» в национальном центре «Россия».

Он назвал подобные действия торговых площадок «в какой-то степени монопольным поведением». По его словам, проблема с комиссией на маркетплейсах «вызывает очень большую негативную реакцию в обществе».

«Если эта история не будет в определенных рамках, как она уже, например, на платформах такси, в том числе при помощи ФАС, в определенные рамки поставлена. Если действий со стороны платформ не будет, то, конечно, регуляторам придется на это реагировать», — сказал Орешкин.

Комиссия маркетплейсов — это сумма, которую платит сейлер за продажу товара на платформе. Она складывается из нескольких составляющих и может зависеть от различных факторов. По сути, это плата за пользование инфраструктурой маркетплейса: от популярного и хорошо знакомого миллионам покупателей сайта и приложения до складских площадей и пунктов выдачи заказов. Чем выше комиссия маркетплейса, тем меньше остается прибыли у продавца.

ФАС заявила о пересмотре Wildberries и Ozon правил для продавцов
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце сентября два крупнейших российских маркетплейса практически одновременно объявили о повышении тарифов для продавцов. Wildberries объяснил решение инвестициями в логистику и подготовкой к пиковому сезону. Ozon поднял тариф за продажу почти для всех категорий FBO-товаров.

1 ноября Wildberries решил зафиксировать размер комиссии для продавцов на полгода. Речь идет обо всех моделях продаж.

Это произошло после того, как в октябре Федеральная антимонопольная служба после жалоб предпринимателей потребовала от Wildberries и Ozon пересмотреть введенные ими новые правила. В WB пообещали, что «примут меры для доработки своих механик в интересах продавцов», а в Ozon заверили, что упростят процесс возврата товаров со складов.

Читайте РБК. в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Максим Орешкин маркетплейс комиссия центр «Россия»
Максим Орешкин фото
Максим Орешкин
замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках
Технологии и медиа
Россиян предупредили о схеме мошенников с посылками из маркетплейсов
Общество
Власти определили, какие маркетплейсы и сервисы попадут под новый закон
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
В Москве обсудили развитие цифровых платформ для госзакупок Город, 18:27
Умеров заявил, что прибыл в Стамбул для разблокировки процесса обменов Политика, 18:22
ЦБ установил курсы доллара и евро на 12 ноября Инвестиции, 18:21
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 18:19
Важные уровни и переток капитала. О чем говорят индикаторы рынка биткоина Крипто, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Певицу Наоко в третий раз арестовали на 13 суток Политика, 18:10
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 18:09
Запомнить все: 6 советов от гроссмейстера памяти Эда Кука Образование, 18:07
«МегаФон» первым построил телеком-объект в полосе отвода автодороги Пресс-релиз, 18:03
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
В МИД Азербайджана сообщили о жертвах при крушении самолета ВВС Турции Политика, 17:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:56
Госдума приняла закон о едином реестре объектов культурного наследия Недвижимость, 17:55