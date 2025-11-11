Орешкин предупредил маркетплейсы о мерах из-за «монопольного поведения»

Что ждет маркетплейсы в 2025 году

Маркетплейсы должны держать свои комиссии «в определенных рамках», иначе регулятор примет меры, заявил Орешкин. Такие действия он сравнил с «монопольным поведением». В качестве положительного примера он привел приложения такси

Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Маркетплейсы должны держать комиссии на своих площадках «в определенных рамках», иначе им придется столкнуться с мерами регуляторов, сообщил замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступая на «Дне платформенной экономики» в национальном центре «Россия».

Он назвал подобные действия торговых площадок «в какой-то степени монопольным поведением». По его словам, проблема с комиссией на маркетплейсах «вызывает очень большую негативную реакцию в обществе».

«Если эта история не будет в определенных рамках, как она уже, например, на платформах такси, в том числе при помощи ФАС, в определенные рамки поставлена. Если действий со стороны платформ не будет, то, конечно, регуляторам придется на это реагировать», — сказал Орешкин.

Комиссия маркетплейсов — это сумма, которую платит сейлер за продажу товара на платформе. Она складывается из нескольких составляющих и может зависеть от различных факторов. По сути, это плата за пользование инфраструктурой маркетплейса: от популярного и хорошо знакомого миллионам покупателей сайта и приложения до складских площадей и пунктов выдачи заказов. Чем выше комиссия маркетплейса, тем меньше остается прибыли у продавца.

В конце сентября два крупнейших российских маркетплейса практически одновременно объявили о повышении тарифов для продавцов. Wildberries объяснил решение инвестициями в логистику и подготовкой к пиковому сезону. Ozon поднял тариф за продажу почти для всех категорий FBO-товаров.

1 ноября Wildberries решил зафиксировать размер комиссии для продавцов на полгода. Речь идет обо всех моделях продаж.

Это произошло после того, как в октябре Федеральная антимонопольная служба после жалоб предпринимателей потребовала от Wildberries и Ozon пересмотреть введенные ими новые правила. В WB пообещали, что «примут меры для доработки своих механик в интересах продавцов», а в Ozon заверили, что упростят процесс возврата товаров со складов.