Российские АЗС вернулись к прибыли от продаж бензина АИ-95

Продажи бензина АИ-95 в рознице начали приносить прибыль: разница в цене с мелким оптом на прошлой неделе достигла 26 коп. за литр. АЗС терпели убытки при реализации этого топлива с начала августа

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российские АЗС вернулись к прибыли при продажах бензина АИ-95, свидетельствуют данные аналитической компании «ОМТ Консалт». Валовая маржинальность при реализации этой марки в среднем по России (за исключением Дальневосточного федерального округа) за период с 7 по 14 октября увеличилась на 0,54 руб., до 0,26 руб. за литр.

Показатель впервые с начала августа впервые находится в положительной зоне. В сентябре он опускался до минимального в этом году уровня — минус 1,6 руб. за литр. Что касается АИ-92 и дизеля, то их маржинальность оставалась в плюсе. За отчетной период она снизилась, но незначительно — на 0,03 руб. за литр, до 3,27 руб. и 6,31 руб. за литр соответственно.

Что означает валовая маржинальность «ОМТ Консалт» рассчитывает маржинальность на основе данных, собираемых более чем с 18 тыс. АЗС по всей России, включая принадлежащие вертикально интегрированным компаниям (ВИНК). Индикатор представляет собой разницу между розничными и мелкооптовыми ценами (валовой показатель), то есть отражает наценку на топливо, но не учитывает все остальные расходы, которые несет АЗС. В расчет не включен рынок ДФО, для которого применяется отдельная методология.

Как прокомментировали РБК в компании, текущая динамика «говорит о некоторой стабилизации ситуации на рынке». «Однако нужно понимать, что данный показатель отражает только разницу между розничной ценой и ценой мелкого опта, которая зависит от многих факторов, включая краткосрочные колебания цен на оптовом рынке», — уточнили там. В «ОМТ Консалт» считают, что сохранение доходности от АИ-95 в рознице и ее «небольшое повышение» в ближайшее время вполне реалистично, однако говорить о полной стабилизации ситуации преждевременно. «Долгосрочная устойчивость положительной маржи зависит от стабильности на оптовом рынке, сохранения контролируемых операционных затрат и логистики», — пояснил эксперты.

Вместе с тем ситуация в Дальневосточном федеральном округе остается сложной. Розничные цены на основные виды топлива в макрорегионе выше, чем в остальных округах России, поэтому маржинальность АИ-95 здесь по-прежнему в отрицательной зоне. «Это связано с высоким уровнем затрат на логистику, что сильно влияет на стоимость доставки топлива и конечную цену для потребителей. В ближайшее время значительного улучшения ситуации в ДФО ожидать сложно, так как транспортные расходы и отсутствие крупных НПЗ вблизи остаются серьезными проблемами», — говорят в «ОМТ Консалт».

Кроме того, чистая маржа от продажи АИ-95 в рознице в среднем по России (за исключением ДФО) «пока остается в отрицательной зоне». Этот индикатор учитывает дополнительные расходы АЗС, такие как логистику, зарплату персонала, обслуживание инфраструктуры, затраты на электроэнергию и прочее. Эксперты оценивают, что эти расходы на литр топлива составляют 3 руб. Учитывая это, чистая маржа АИ-95 сейчас находится примерно на уровне минус 2,7 руб. за литр. «Фактическая чистая маржа по-прежнему остается отрицательной, несмотря на положительную валовую маржу. Но заметим, что важно не забывать о прибыли от продажи сопутствующих товаров на АЗС, доля которой у некоторых сетей АЗС может достигать более 50% от общей прибыли», — напоминают аналитики.

«Значимым изменением на рынке сейчас является тот факт, что мелкооптовая цена на АИ-95 наконец стала ниже розничной, чего не наблюдалось с августа текущего года. Это изменение произошло в конце сентября, после чего разница между розничной ценой на АИ-95 и мелкооптовой стабильно росла», — прокомментировали РБК в исследовательской группе «Петромаркет». Если 30 сентября разница между средней по стране розничной и мелкооптовой ценами на АИ-95 составляла всего 100 руб. за литр, то 11 октября она уже была на уровне 1500 руб. за литр.

Тем не менее чистая маржа АЗС от продаж АИ-95 до сих пор находится в отрицательной зоне, согласны в «Петромаркете». Эксперты рассчитывают этот показатель от розничной цены за минусом мелкооптовой цены продукта, расходов на его доставку до заправки и операционных затрат АЗС. По их оценке, на 11 октября средняя по стране чистая маржа реализации АИ-95 в рознице составляла минус 2,6 руб. за литр. Однако они фиксируют улучшение динамики, так как 30 сентября индикатор составлял минус 3,5 руб. за литр, а 2 сентября — минус 4,8 руб. за литр.

«То есть ситуация в экономике розницы постепенно нормализуется. Происходит это благодаря падению мелкооптовых цен. И есть все основания считать, что падение мелкооптовых цен продолжится, благодаря чему в обозримой перспективе АЗС начнут генерировать прибыль при торговле АИ-95», — считают в «Петромаркете». Ключевой фактор, который будет этому способствовать, — аномально высокая чистая маржа АИ-95 в мелком опте, говорят эксперты. По данным на 11 октября ее средний уровень по стране составляет почти 6 тыс. руб. на тонну. Такая маржа сформировалась благодаря начавшемуся в сентябре существенному падению закупочных цен мелкооптовых операторов, то есть отпускных цен производителей топлива, отмечают аналитики.

Как прокомментировали в «ОМТ Консалт», «ожидаемое улучшение показателей будет зависеть от дальнейшей стабилизации цен на оптовом рынке», а также возможной оптимизации затрат, связанных с эксплуатацией АЗС. Согласно информации Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), бензин АИ-95 дешевеет с начала сентября после стабильного удорожания летом. Однако на текущей неделе биржевая цена АИ-95 росла три торговые сессии подряд. По итогам торгов 17 октября территориальный индекс по европейской части России на эту марку бензина вырос на 0,59%, до 65 011 руб. за тонну. В августе бензин АИ-95 максимально дорожал до отметки 74 818 руб. за тонну. Исторический рекорд, достигнутый осенью прошлого года, составляет 76 876 руб. за тонну для бензина АИ-95.

Биржевые индикаторы отражают цены на топливо в крупном опте, динамика которых не сказывается на разнице одномоментно, а только с временным лагом, который может достигать до двух месяцев. По данным Росстата, стоимость бензина АИ-95 в рознице с начала августа растет быстрее инфляции. За период с 8 по 14 октября потребительские цены на него выросли на 0,1%, но по отношению к началу года на 14 октября они поднялись на 7,2% (при общем повышении потребительских цен на 6,06%).

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Правительство по итогам заседания штаба у вице-премьера Александра Новака 8 октября сообщало, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. При этом Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) продолжать мониторинг цен, а также обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизеля на СПбМТСБ.