 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Российские АЗС вернулись к прибыли от продаж бензина АИ-95

Продажи бензина АИ-95 в рознице начали приносить прибыль: разница в цене с мелким оптом на прошлой неделе достигла 26 коп. за литр. АЗС терпели убытки при реализации этого топлива с начала августа
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российские АЗС вернулись к прибыли при продажах бензина АИ-95, свидетельствуют данные аналитической компании «ОМТ Консалт». Валовая маржинальность при реализации этой марки в среднем по России (за исключением Дальневосточного федерального округа) за период с 7 по 14 октября увеличилась на 0,54 руб., до 0,26 руб. за литр.

Показатель впервые с начала августа впервые находится в положительной зоне. В сентябре он опускался до минимального в этом году уровня — минус 1,6 руб. за литр. Что касается АИ-92 и дизеля, то их маржинальность оставалась в плюсе. За отчетной период она снизилась, но незначительно — на 0,03 руб. за литр, до 3,27 руб. и 6,31 руб. за литр соответственно.

Что означает валовая маржинальность

«ОМТ Консалт» рассчитывает маржинальность на основе данных, собираемых более чем с 18 тыс. АЗС по всей России, включая принадлежащие вертикально интегрированным компаниям (ВИНК). Индикатор представляет собой разницу между розничными и мелкооптовыми ценами (валовой показатель), то есть отражает наценку на топливо, но не учитывает все остальные расходы, которые несет АЗС. В расчет не включен рынок ДФО, для которого применяется отдельная методология.

Как прокомментировали РБК в компании, текущая динамика «говорит о некоторой стабилизации ситуации на рынке». «Однако нужно понимать, что данный показатель отражает только разницу между розничной ценой и ценой мелкого опта, которая зависит от многих факторов, включая краткосрочные колебания цен на оптовом рынке», — уточнили там. В «ОМТ Консалт» считают, что сохранение доходности от АИ-95 в рознице и ее «небольшое повышение» в ближайшее время вполне реалистично, однако говорить о полной стабилизации ситуации преждевременно. «Долгосрочная устойчивость положительной маржи зависит от стабильности на оптовом рынке, сохранения контролируемых операционных затрат и логистики», — пояснил эксперты.

Независимые АЗС стали продавать АИ-95 дороже мейджоров из-за убытков
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Вместе с тем ситуация в Дальневосточном федеральном округе остается сложной. Розничные цены на основные виды топлива в макрорегионе выше, чем в остальных округах России, поэтому маржинальность АИ-95 здесь по-прежнему в отрицательной зоне. «Это связано с высоким уровнем затрат на логистику, что сильно влияет на стоимость доставки топлива и конечную цену для потребителей. В ближайшее время значительного улучшения ситуации в ДФО ожидать сложно, так как транспортные расходы и отсутствие крупных НПЗ вблизи остаются серьезными проблемами», — говорят в «ОМТ Консалт».

Кроме того, чистая маржа от продажи АИ-95 в рознице в среднем по России (за исключением ДФО) «пока остается в отрицательной зоне». Этот индикатор учитывает дополнительные расходы АЗС, такие как логистику, зарплату персонала, обслуживание инфраструктуры, затраты на электроэнергию и прочее. Эксперты оценивают, что эти расходы на литр топлива составляют 3 руб. Учитывая это, чистая маржа АИ-95 сейчас находится примерно на уровне минус 2,7 руб. за литр. «Фактическая чистая маржа по-прежнему остается отрицательной, несмотря на положительную валовую маржу. Но заметим, что важно не забывать о прибыли от продажи сопутствующих товаров на АЗС, доля которой у некоторых сетей АЗС может достигать более 50% от общей прибыли», — напоминают аналитики.

«Значимым изменением на рынке сейчас является тот факт, что мелкооптовая цена на АИ-95 наконец стала ниже розничной, чего не наблюдалось с августа текущего года. Это изменение произошло в конце сентября, после чего разница между розничной ценой на АИ-95 и мелкооптовой стабильно росла», — прокомментировали РБК в исследовательской группе «Петромаркет». Если 30 сентября разница между средней по стране розничной и мелкооптовой ценами на АИ-95 составляла всего 100 руб. за литр, то 11 октября она уже была на уровне 1500 руб. за литр.

Тем не менее чистая маржа АЗС от продаж АИ-95 до сих пор находится в отрицательной зоне, согласны в «Петромаркете». Эксперты рассчитывают этот показатель от розничной цены за минусом мелкооптовой цены продукта, расходов на его доставку до заправки и операционных затрат АЗС. По их оценке, на 11 октября средняя по стране чистая маржа реализации АИ-95 в рознице составляла минус 2,6 руб. за литр. Однако они фиксируют улучшение динамики, так как 30 сентября индикатор составлял минус 3,5 руб. за литр, а 2 сентября — минус 4,8 руб. за литр.

ФАС проверит цены на бензин на АЗС «Сургутнефтегаза» и «Татнефти»
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

«То есть ситуация в экономике розницы постепенно нормализуется. Происходит это благодаря падению мелкооптовых цен. И есть все основания считать, что падение мелкооптовых цен продолжится, благодаря чему в обозримой перспективе АЗС начнут генерировать прибыль при торговле АИ-95», — считают в «Петромаркете». Ключевой фактор, который будет этому способствовать, — аномально высокая чистая маржа АИ-95 в мелком опте, говорят эксперты. По данным на 11 октября ее средний уровень по стране составляет почти 6 тыс. руб. на тонну. Такая маржа сформировалась благодаря начавшемуся в сентябре существенному падению закупочных цен мелкооптовых операторов, то есть отпускных цен производителей топлива, отмечают аналитики.

Как прокомментировали в «ОМТ Консалт», «ожидаемое улучшение показателей будет зависеть от дальнейшей стабилизации цен на оптовом рынке», а также возможной оптимизации затрат, связанных с эксплуатацией АЗС. Согласно информации Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), бензин АИ-95 дешевеет с начала сентября после стабильного удорожания летом. Однако на текущей неделе биржевая цена АИ-95 росла три торговые сессии подряд. По итогам торгов 17 октября территориальный индекс по европейской части России на эту марку бензина вырос на 0,59%, до 65 011 руб. за тонну. В августе бензин АИ-95 максимально дорожал до отметки 74 818 руб. за тонну. Исторический рекорд, достигнутый осенью прошлого года, составляет 76 876 руб. за тонну для бензина АИ-95.

Биржевые индикаторы отражают цены на топливо в крупном опте, динамика которых не сказывается на разнице одномоментно, а только с временным лагом, который может достигать до двух месяцев. По данным Росстата, стоимость бензина АИ-95 в рознице с начала августа растет быстрее инфляции. За период с 8 по 14 октября потребительские цены на него выросли на 0,1%, но по отношению к началу года на 14 октября они поднялись на 7,2% (при общем повышении потребительских цен на 6,06%).

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

Правительство по итогам заседания штаба у вице-премьера Александра Новака 8 октября сообщало, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. При этом Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) продолжать мониторинг цен, а также обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизеля на СПбМТСБ.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом

ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat

В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову

Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте

Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд

ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Киселева Татьяна Киселева
АЗС АИ-95 прибыль
Материалы по теме
Доходность продаж бензина АИ-95 на АЗС продержалась в минусе шесть недель
Бизнес
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 17 окт, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 17 окт, 18:07
АКОРТ заявила о роли производителей в росте цен на маслоЭкономика, 06:53
ТАСС узнал, что выживший в Охотском море не мог отплывать больше 5 кмОбщество, 06:32
Российские АЗС вернулись к прибыли от продаж бензина АИ-95Бизнес, 06:02
Маск отказался от делового ужина в Осло из-за его «дороговизны»Общество, 06:02
РЖД ввела «подъемные» 150 тыс. для машинистов и их помощниковОбщество, 05:34
Страховка, коммуникации, уголь: крупнейшие IPO в истории ИндииОтрасли, 05:10
Волк рассказала о фейковом видео задержания с «ее» голосомОбщество, 05:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Половина россиян оказались не готовы работать меньше чем за ₽50 тыс.Экономика, 05:01
Число погибших в ДТП с пиротехникой в Амурской области увеличилось до 4Общество, 04:42
«Хезболла» объявила о «новой фазе эскалации» конфликта с ИзраилемПолитика, 04:35
Сбежавшая из Латвии семья переедет в Смоленскую областьПолитика, 04:20
Жена Гозмана признала вину по делу о контрабандеОбщество, 03:55
Лидеры ЕС заявили о «фактической остановке» включения Грузии в блокПолитика, 03:43
Правительство утвердило правила выплат участникам спецоперацииОбщество, 03:29