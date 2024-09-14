Независимые АЗС стали продавать АИ-95 дороже мейджоров из-за убытков

Убытки вынудили независимые АЗС продавать бензин АИ-95 дороже, чем крупные нефтяники: 1 сентября разница составила 0,41 руб. за литр, или 0,7%, оценили аналитики. Ситуация нетипичная, но уже через месяц может стабилизироваться

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Независимые АЗС с конца августа начали продавать бензин марки АИ-95 дороже, чем предлагают сети крупных нефтяных компаний (ВИНКов), сообщили РБК аналитики «ОМТ Консалт». Это «редкая для рынка ситуация», которая в последний раз наблюдалась в конце 2023 года.

На протяжении первых месяцев 2024-го цены у ВИНКов стабильно оставались выше. Но «в июле произошло резкое увеличение цен на независимых АЗС, что привело к сокращению разницы между двумя группами», объясняют в компании. В итоге в конце августа стоимость АИ-95 на независимых заправках превысила «ценник» ВИНКов.

По данным на 1 сентября, собранных с более чем 18 тыс. АЗС, независимые операторы предлагали бензин АИ-95 в среднем по цене 58,64 руб. за литр, тогда как ВИНКи реализовывали его по 58,23 руб. за литр. Таким образом, разница составила 41 копейку, или 0,7%, следует из данных «ОМТ Консалт».

По статистике, около 33% АЗС в России принадлежит ВИНКам, тогда как оставшиеся 67% — независимые сети. Но по доле продаж бензина и дизельного топлива вертикально интегрированные компании занимают около 73% рынка, оставляя остальным операторам только 27%. При этом традиционно независимые АЗС стремятся удерживать цены ниже, активнее давать скидки по программам лояльности, чтобы быть более конкурентоспособными и привлекать потребителей, говорит Максим Дьяченко, управляющий партнер и член правления «Пролеум» (крупнейший частный трейдер в России).

Но из-за высоких оптовых цен независимые игроки вынуждены поднимать цены на АИ-95, объясняют в «ОМТ Консалт». В конце августа маржинальность продаж бензина этой марки (разница между стоимостью топлива в мелком опте и рознице) стала отрицательной, что усилило тренд. За период со 2 по 9 сентября в среднем по России (за исключением Дальневосточного федерального округа) она составила минус 1,57 руб. за литр. «ВИНКи, соответственно, менее подвижны, так как являются участниками такого негласного соглашения с правительством: они получают демпфер (механизм выплат со стороны бюджета в адрес НПЗ для стабилизации цен на топливо. — РБК) и держат цены в пределах инфляции», — говорит Дьяченко.

Помимо демпфирующего механизма, у ВИНКов больше возможностей для маневра, поскольку они могут получать прибыль на разных этапах переработки и продаж, добавляют аналитики «ОМТ Консалт». «Независимые сети не могут позволить себе торговать в убыток, в то время как у ВИНКов есть полный производственный цикл — от добычи нефти до розничных продаж на АЗС», — отмечают они.

По данным Росстата, стоимость бензина в рознице с начала августа растет темпами выше инфляции. Так, за период с 3 по 9 сентября потребительские цены на бензин в России выросли на 0,4%, но по отношению к началу года на 9 сентября они поднялись на 7,2% (при общем повышении потребительских цен на 5,35%). При этом АИ-92 с начала года подорожал на 6,1%, а АИ-95 — на 6,8%.

«Цены на высокооктановый бензин действительно очень высокие. Это связано с тем, что в стране производится недостаточно такого топлива, производство не успевает за развитием парка. Плюс надо понимать, что получение высокооктанового бензина происходит путем добавления присадок. А доступ к присадкам в силу санкций ограничен, требуется импортозамещение», — рассуждает Павел Баженов, президент «Независимого топливного союза» (НТС). В то же время такая сложная ситуация в настоящий момент наблюдается только по бензину АИ-95, считает он. С бензином АИ-92 и дизельным топливом «все более-менее стабильно», хотя маржинальность их реализации в рознице также сезонно сократилась.

Рост цен на независимых АЗС выше уровня, по которому предлагается топливо сетями ВИНКов, чреват потерей определенной доли рынка, говорит Баженов. «Не глобальной, а скорее локальной. Потом эта доля все-таки возвращается, но уже не полностью», — отмечает он. Однако сложности с реализацией АИ-95 вряд ли станут «критическим фактором», который активизирует процесс банкротств независимых сетей или смену собственников, считает президент НТС.

«С точки зрения потребителей уже можно выдохнуть и сказать, что эта ситуация, скорее всего, риски в себе не несет», — добавляет Дьяченко. Он отмечает, что сезон пикового потребления и максимального числа ремонтов на НПЗ уже закончился, прогнозируется увеличение производства бензинов, в частности АИ-95, снижение спроса на него, что приведет к снижению биржевых котировок и оптовых цен. «Уже сейчас такая динамика на бирже наметилась, поэтому в ближайшее время, наверное, в течение одного-двух месяцев ситуация должна стабилизироваться. Традиционно в зимний сезон оптовые цены снижаются, маржа увеличивается, и независимые АЗС снова начнут активно предлагать скидки для того, чтобы привлечь больше клиентов», — считает Дьяченко.

Согласно данным территориального индекса по европейской части России Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость бензина АИ-95 непрерывно снижалась пять торговых сессий подряд и лишь незначительно увеличилась по итогам торгов 13 сентября (на 0,08%, до 66 579 руб. за тонну). В августе бензин АИ-95 максимально дорожал до отметки 74 818 руб. за тонну, а в июле — до 75 296 руб. за тонну, что стало максимумом этого года. Исторический рекорд для марки, достигнутый осенью прошлого года, составляет 76 876 руб. за тонну.

Аналитики «ОМТ Консалт» также допускают, что стабилизация цен на АИ-95 в рознице может произойти уже в течение ближайшего месяца. «Это станет возможным благодаря снижению крупноопоовых цен, которое активно началось на прошлой неделе. Когда новые объемы топлива по более выгодным ценам поступят на рынок, конечные потребители смогут увидеть снижение розничных цен», — прогнозируют они.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго. В начале сентября замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев говорил, что ведомство ожидает скорого снижения оптовых цен на бензин АИ-95 после рекомендованного компаниям увеличения предложения на рынке и роста объемов переработки. ФАС также ожидает роста цен на бензин в рознице не выше инфляции по итогам года.